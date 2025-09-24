DE
Défaite amère pour Viktorija Golubic à Pékin

Viktorija Golubic (WTA 70) n'a pas passé le cap du 1er tour au tournoi WTA 1000 de Pékin. La Zurichoise a été battue par l'Australienne Priscilla Hon (WTA 108) 1-6 6-3 7-6 (7/4).
Publié: il y a 9 minutes
Viktorija Golubic a été battue d'entrée à Pékin
Photo: Manish Swarup
ATS Agence télégraphique suisse

Issue des qualifications, Hon s'est imposée grâce à sa meilleure gestion dans les moments décisifs, notamment le tie-break du troisième set. Viktorija Golubic, qui avait pris un excellent départ en gagnant le set initial 6-1, a remporté plus de points au total que son adversaire (100 contre 92) et a eu l'avantage dans presque toutes les statistiques, mais cela n'a pas suffi.

La Suissesse de 32 ans a fait trois fois le break dans la manche finale, mais n'a jamais confirmé. Et dans le jeu décisif, elle a flanché alors qu'elle a mené 4-1 avant de perdre six points d'affilée.

