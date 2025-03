Après son congé maternité, Belinda Bencic fait un retour impressionnant sur le circuit WTA. Elle revient sur la scène mondiale par la grande porte et pourrait encore améliorer ses performances dans la nuit de jeudi à vendredi.

1/5 Belinda Bencic est à nouveau sur la voie de la victoire. Photo: Getty Images

Joël Hahn

En octobre 2024, Belinda Bencic est revenue sur le circuit après être devenue maman. Depuis, elle semble plus motivée que jamais par la naissance de sa fille Bella. Cette nouvelle phase de sa vie lui a non seulement donné de nouvelles perspectives, mais a également modifié son approche d’un match. Cela se reflète dans l’amélioration de ses performances.

Un bond dans le classement mondial

Et celles-ci sont impressionnantes. Cette année, elle a déjà fêté 16 victoires pour seulement trois défaites. En janvier, elle a atteint les huitièmes de finale de l’Open d’Australie et n’a été battue qu’en trois sets par Coco Gauff. En février, elle est revenue dans le top 100 du classement mondial en remportant le tournoi WTA 500 d’Abu Dhabi, et elle est déjà revenue à la 45e mondiale depuis.

Bientôt dans le top 5 du classement annuel?

Désormais, elle poursuit son remarquable parcours à Indian Wells. Après avoir pris sa revanche sur Coco Gauff en trois sets dans la nuit de mercredi à jeudi, Belinda Bencic se retrouve en quarts de finale, où elle affrontera jeudi soir (à partir de 22h10) Madison Keys (WTA 5), très en forme en ce moment. Si elle bat cette dernière, elle se hissera à la 5e place du classement annuel, une preuve supplémentaire de la solidité de ses performances actuelles.

Un club exclusif avec Martina Hingis

Mais le duel face à Madison Keys ne sera pas facile. L’Américaine a battu la numéro une mondiale Aryna Sabalenka en finale de l’Open d’Australie. Ce sera donc un véritable test pour la joueuse de Suisse orientale, qui avait commencé le tournoi avec une wild card. Sa performance à Indian Wells est comparable à celle de Martina Hingis, qui avait également atteint les quarts de finale en 2006 avec une wild card. Seules cinq joueuses, dont Martina Hingis, ont réussi cet exploit avant Bencic.

Un duel équilibré

«Je suis sur le point d’atteindre mon meilleur niveau», a affirmé la joueuse au sujet de son état de forme. Elle se fixe déjà de nouveaux objectifs. «J’ai l’impression d’être revenue là où j’étais avant, donc le travail ne s’arrête pas ici.» En quatre confrontations face à Madison Keys, le bilan est de 2-2. La Suissesse estime donc avoir ses chances: «J’ai ce qu’il faut pour gagner ce genre de match. Je peux embêter les meilleures joueuses.» Cela ne serait pas pour nous déplaire.