Dans un Challenger à Cancun
Un rare succès pour Stan Wawrinka face au 1181e joueur mondial

Stan Wawrinka (ATP 152) a fêté un rare succès. Pour son entrée en lice au Challenger de Cancun, le quadragénaire vaudois a battu le Canadien Cleeve Harper (ATP 1181) 6-3 6-4 en 1h40.
Publié: il y a 11 minutes
Enfin une victoire pour Wawrinka, même contre un adversaire modeste.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Cleeve Harper, qui joue surtout en double, ne constituait pas un adversaire trop redoutable pour le triple vainqueur en Grand Chelem. La dernière victoire du Canadien en Challenger remonte en effet à novembre 2022.

Wawrinka a renoué avec la compétition trois semaines après son élimination en huitièmes de finale du tournoi d'Umag. Il a appris mercredi qu'il n'obtiendrait pas de wild-card pour l'US Open. Le Vaudois dispute son 18e tournoi de la saison et est toujours en quête d'un titre sur le circuit Challenger en 2025.

