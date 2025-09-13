DE
FR

Pas eu de miracle
Coupe Davis: la Suisse s'incline devant l'Inde à Bienne

L'équipe suisse de Coupe Davis s'incline 3-1 face à l'Inde à Bienne. Le jeune Henry Bernet, choisi par le capitaine Severin Lüthi, perd contre Sumit Nagal, scellant le sort de la Suisse dans cette rencontre.
Publié: 18:06 heures
|
Dernière mise à jour: 18:07 heures
Partager
Écouter
Le jeune Henry Bernet (18 ans) n'a rien pu faire face à Sumit Nagal.
Photo: PETER SCHNEIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le miracle n'a pas eu lieu pour l'équipe de Suisse de Coupe Davis face à l'Inde, samedi à Bienne. Son échec était consommé (3-1) après la défaite du «rookie» Henry Bernet face à Sumit Nagal.

Le pari un peu fou tenté par le capitaine Severin Lüthi, qui s'est privé de son no 1 en simple Jérôme Kym (ATP 155) samedi, n'a donc pas payé. Champion junior de l'Open d'Australie 2025, Henry Bernet (ATP 603) s'est logiquement incliné 6-1 6-3 devant l'ex-no 68 du classement mondial Sumit Nagal dans le quatrième match.

Une nervosité palpable

La nervosité du Bâlois de 18 ans était palpable. Il a d'ailleurs concédé d'entrée son service pour placer son adversaire sur les bons rails. Sumit Nagal – qui avait gagné le tirage au sort et choisi de recevoir – a réussi quatre breaks au total dans un match à sens unique qui n'a duré qu'une heure et une minute.

A lire aussi
Paul/Stricker gagnent le double, l'espoir demeure
Remontée spectaculaire
Paul/Stricker gagnent le double, l'espoir demeure
Un vendredi de cauchemar pour la Suisse en Coupe Davis
2-0 pour l'Inde à Bienne!
Un vendredi de cauchemar pour la Suisse en Coupe Davis

Mais Henry Bernet, qui jouait son premier simple chez les «grands», n'a rien à se reprocher. Le Rhénan est encore un peu tendre pour espérer faire douter un joueur aussi solide et expérimenté que Sumit Nagal (28 ans). Malgré sa bravoure et son talent, il n'a rien pu faire. Le mal était de toute manière déjà fait.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus