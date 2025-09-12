L'équipe de Suisse de Coupe Davis a vécu une première journée cauchemardesque face à l'Inde à Bienne.

Un vendredi de cauchemar pour la Suisse en Coupe Davis

Marc-Andrea Hüsler a été nettement dominé par Sumit Nagal Photo: PETER SCHNEIDER

Elle se retrouve menée 2-0 après les défaites subies par Jérôme Kym puis par Marc-Andrea Hüsler face à des joueurs pourtant moins bien classés.

La formation du capitaine Severin Lüthi n'a donc plus le droit à l'erreur dans une rencontre du groupe mondial I dont elle partait largement favorite. Le duo que le Bernois alignera samedi (Jakub Paul/Dominic Stricker, en théorie) devra s'imposer en double pour entretenir la flamme de l'espoir.

La défaite de Jérôme Kym (ATP 155), qui a ouvert les feux, est la plus surprenante. L'Argovien, brillant 16e de finaliste du dernier US Open, s'est incliné 7-6 (7/5) 6-3 devant le 626e mondial Dhakshineswar Suresh. Incapable de convertir l'une des sept balles de break qu'il s'est offertes, il a craqué dans le «money time».

Marc-Andrea Hüsler laminé en deux sets

Marc-Andrea Hüsler (ATP 222) a été plus nettement dominé par Sumit Nagal (ATP 290), qui faisait certes encore partie des 70 meilleurs joueurs du monde en juillet 2024. Le gaucher zurichois a été battu 6-3 7-6 (7/4) par le no 1 indien, bien plus efficace et «saignant» sur les points importants.

Les limites des deux Helvètes dans leur jeu de défense, à la relance en particulier, sont apparues au grand jour. Marc-Andrea Hüsler ne s'est ainsi procuré que deux balles de break dans ce deuxième simple. Sumit Nagal, dont le service n'est pourtant guère redoutable, les a toutes les deux effacées.