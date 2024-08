1/10 Personne n'a gagné autant que Carlos Alcaraz.

Ramona Bieri

L'US Open se déroule en ce moment. Le quatrième tournoi du Grand Chelem de l'année distribuera en 2024 un montant record de prize money. Au total, près de 63,3 millions de francs suisses seront répartis entre les participants - autant chez les femmes que chez les hommes. Celle et celui qui soulèveront le trophée à la fin du tournoi recevront un chèque de 3,04 millions de francs. Une élimination au premier tour rapporte environ 84 000 francs.

Si les deux sexes gagnent autant dans ce tournoi, les revenus sont différents le reste de l'année. Non seulement parce que tous les tournois n'offrent pas la même somme d'argent, mais aussi parce que toutes et tous ne gagnent logiquement pas le même nombre de matches. De plus, les contrats de sponsoring assurent des revenus individuels. «Forbes» a publié son classement des dix joueurs de tennis les mieux payés. Les douze derniers mois depuis l'US Open 2023 ont été pris en compte. Alors que l'argent des prize money est visible sur le site internet de la WTA et de l'ATP, les revenus en dehors des courts ont été estimés selon le magazine économique après des entretiens avec des initiés de la branche.

L'argent des sponsors est plus élevé que celui des prize money

Le tennisman le mieux payé est Carlos Alcaraz (21 ans). L'Espagnol a perçu environ 35,7 millions de francs durant cette période. Comme pour tous les membres du top 10, ses revenus en dehors du terrain (argent des sponsors) sont plus élevés que ceux sur le terrain (prize money). Raquette en main, il a gagné 8,7 millions de francs. Ses revenus de sponsoring étaient plus de trois fois supérieurs. L'année précédente, la situation était un peu plus équilibrée. En 2023, l'Espagnol avait gagné au total 26,5 millions de francs, dont 9,6 sur les courts de tennis et 16,9 grâce à ses sponsors.

Cela n'avait pas suffi pour obtenir la première place dans la liste «Forbes», lui qui était devancé par Novak Djokovic (37 ans). Cette année, c'est l'inverse. Le Serbe suit à la deuxième place avec un total de 31,4 millions de francs.

Iga Swiatek dépassée par Coco Gauff

La femme la mieux payée est Coco Gauff (20 ans). Son revenu s'élève à 22,8 millions de francs, soit un tiers de moins qu'Alcaraz. L'Américaine a gagné près de six millions de dollars, le reste lui a été offert par des sponsors. L'année dernière, elle était encore septième avec 12,8 millions de francs, mais elle est désormais troisième. Elle remplace Iga Swiatek en tant que meilleure gagneuse. Emma Raducanu et Jessica Pegula ne font plus partie du top 10, mais Aryna Sabalenka et Jannik Sinner l'intègrent.

L'exemple de Rafael Nadal montre l'importance des contrats de sponsoring. Une blessure a contraint l'Espagnol à une longue pause. Mais il a continué à très bien gagner sa vie, lui qui a récolté 19,4 de ses 19,6 millions de gains grâce aux sponsors.

Publicité