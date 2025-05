Le nouveau pape est adepte du service-volée

Comme à Wimbledon, tout en blanc! Photo: Getty Images

Blick Sport

Adieu les crampons, place à la raquette. Avec l’élection de Léon XIV, un vent nouveau souffle sur le Vatican. L’Américain Robert Francis Prevost, 69 ans, est devenu jeudi le premier pape originaire des États-Unis. Une révolution géographique... et sportive. Si son prédécesseur François vibrait au rythme du football argentin et du club de San Lorenzo, Léon XIV, lui, préfère les échanges en fond de court.

Originaire de Chicago, ce fervent serviteur de l’Église avait confié dans une interview à l’Ordre des Augustins qu’il se considérait comme «un joueur de tennis amateur».

«Depuis que j’ai quitté le Pérou, j’ai eu peu d’occasions de m’entraîner, donc j’ai hâte de retourner sur le court», avait-il même glissé avec un sourire, alors qu’il n’était encore que cardinal.

Bonne nouvelle pour Sa Sainteté: le Vatican dispose bel et bien de son propre terrain de tennis, dissimulé non loin des jardins pontificaux. De quoi imaginer bientôt Léon XIV troquer la soutane pour le polo blanc, le temps d’un échange amical? En attendant une homélie en revers slicé, on retiendra surtout ce changement de style: après le pape fan de ballon rond, voici le pape adepte du filet. À chacun sa manière de garder la foi... et la forme.