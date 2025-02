1/6 Ça fait mal: Zizou Bergs (avec la casquette foncée) percute accidentellement Cristian Garin (au sol) lors du changement de côté. Photo: keystone-sda.ch

Cédric Heeb

Alors que l'équipe suisse de Coupe Davis perd nettement contre l'Espagne, les nerfs sont à vif ailleurs. En particulier à Hasselt en Belgique et à Orléans en France.

Tout d'abord en Belgique. Les Chiliens y sont invités, le score est de 1-1 après la première journée. Les Belges prennent la décision de jouer le double, Zizou Bergs (25 ans, ATP 59) peut tout débloquer contre Cristian Garin (28 ans, ATP 131). Mais la phase finale du match tourne au vinaigre.

Alors que le score est de 5-5 dans le troisième set, le numéro 1 belge réussit à faire le break. Plein d'euphorie, Zizou Bergs sprinte vers le changement de côté et ne voit pas Cristian Garin. Il renverse violemment le Chilien et lui enfonce son épaule dans l'œil droit. Cristian Garin est soigné et pourrait continuer à jouer selon l'évaluation du médecin compétent - mais il ne veut pas. Les Chiliens demandent la disqualification de Zizou Bergs.

«C'est un manque de respect»

Les choses deviennent alors vraiment bizarres: comme Cristian Garin ne veut plus jouer, il écope de trois pénalités de temps successives, ce qui se traduit finalement par la perte d'un jeu. De ce fait, le troisième set est remporté 7-5 par Zizou Bergs, qui gagne le match. Et les Belges remportent du coup la confrontation. Le Chili doit se rendre au barrage pour éviter la relégation.

Les Sud-Américains sont furieux, surtout le capitaine Nicolas Massu: «Le médecin n'est pas neutre. Il était plus soucieux de la poursuite du match et du spectacle que de la santé de Cristian. Ce n'est pas possible». Le Chili veut adresser une déclaration claire à l'organisateur, la Fédération internationale de tennis (ITF): «C'est irrespectueux!» La fédération chilienne envisage de faire appel.

Poignées de main enflammées en France

En France aussi, le week-end a été houleux. Samedi, le héros local Arthur Fils (20 ans, ATP 19) et le Brésilien Thiago Seyboth Wild (24 ans, ATP 76) se sont affrontés Alors que le score est de 6-1, 4-4, le Français se procure une balle de break et envoie un revers directement sur son adversaire. Celui-ci parvient à se dégager de justesse et la balle atterrit hors du court. Mais l'arbitre accorde le point à Arthur Fils, car Seyboth Wild aurait touché la balle avec sa raquette.

Une discussion animée éclate, Arthur Fils ne veut pas s'approcher lorsque Seyboth Wild lui demande. Le break est maintenu et quelques instants plus tard, le Français remporte le match. Au moment de la poignée de main, Seyboth Wild laisse alors éclater sa frustration et tire énergiquement son adversaire contre lui. Les deux capitaines d'équipe s'interposent et séparent les belligérants. Alors que Seyboth Wild quitte le terrain, Arthur Fils s'approche à nouveau de lui en s'énervant et en faisant de grands gestes.