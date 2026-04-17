Le Geneva Open (17-23 mai) accueillera Taylor Fritz (ATP 8) pour la quatrième fois consécutive. Demi-finaliste en 2022, l'Américain est le joueur le mieux classé attendu à Genève cette année.

Taylor Fritz sera de la partie à Genève

Taylor Fritz sera de la partie à Genève

Aux côtés de Stan Wawrinka

Taylor Fritz (ATP 8) disputera pour la quatrième année consécutive le Geneva Open (17-23 mai). Les organisateurs de l'ATP 250 genevois ont annoncé sa participation vendredi.

Demi-finaliste sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives en 2022 pour sa première participation, Taylor Fritz est pour l'heure le joueur le mieux classé à s'être engagé auprès des organisateurs. Il est le seul Américain à s'être hissé en finale d’un tournoi du Grand Chelem chez les messieurs depuis 2010 (US Open 2024).

L'une des quatre têtes d'affiche

Taylor Fritz s'avance comme l’une des quatre têtes d’affiche du tournoi avec Stan Wawrinka (ATP 107), Casper Ruud (ATP 12) et Alexander Bublik (ATP 11). Les organisateurs espèrent encore attirer de gros poissons, notamment le tenant du titre Novak Djokovic (ATP 4) qui avait conquis son 100e titre ATP l'an dernier à Genève. L'Entry List sera dévoilée mardi prochain, et elle sera complétée par trois «wild cards».