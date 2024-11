L'Italie et l'Australie dans le dernier carré de la Coupe Davis

L'Italie et l'Australie ont décroché leur billet pour les demi-finales de la Coupe Davis à Malaga. lls ont respectivement battu l'Argentine et les Etats-Unis, sur le même score de 2-1.

Argentine et États-Unis out

Jannik Sinner, l'homme fort des Italiens. Photo: IMAGO/NurPhoto

ATS Agence télégraphique suisse

Tenante du titre, l'Italie a été menée après la défaite de Lorenzo Musetti contre Francisco Cerundolo. Mais Jannik Sinner a vite fait de remettre les siens à égalité en laminant Sebastian Baez 6-2 6-1. Tout s'est décidé dans le double, qui a vu Sinner et Matteo Berrettini prendre le dessus sur Maximo Gonzalez/Andres Molteni en deux sets, 6-4 7-5.

Les Italiens affronteront l'Australie dans le dernier carré. Là aussi, le double s'est avéré décisif. La paire composée de Matthew Ebden et Jordan Thompson a dominé 6-4 6-4 les Américains Tommy Paul/Ben Shelton pour offrir le point décisif et une place dans le dernier carré à la sélection vert et or, 28 fois lauréate en Coupe Davis. Seuls les Etats-Unis ont fait mieux avec 32 sacres.