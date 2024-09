Coco Gauff se sépare de son entraîneur Brad Gilbert

Après une série de contre-performances, Coco Gauff et son entraîneur Brad Gilbert se séparent. L'Américaine de 20 ans avait atteint la 2e place mondiale en juin.

ATS Agence télégraphique suisse

La championne de l'US Open 2023 Coco Gauff (WTA 6) et son entraîneur Brad Gilbert ont mis un terme à leur collaboration, ont-ils annoncé sur leur compte X. Cette association aura duré 14 mois.

La décision de l'Américaine de 20 ans intervient après une série de mauvais résultats cet été: éliminations en 8es de finale à Wimbledon, aux Jeux olympiques de Paris, au WTA 1000 de Toronto et à l'US Open, et élimination dès le 1er tour au WTA 1000 de Cincinnati.

«Merci Brad, nous avons vécu une expérience incroyable et je te souhaite le meilleur pour la suite», a annoncé sur son compte X Coco Gauff, qui a chuté de la 2e place mondiale en juin à la 6e aujourd'hui. «Merci à Coco Gauff et à toute son équipe pour cet été 2023 absolument incroyable et pour les incroyables efforts déployés par toute l'équipe pendant 14 mois», a de son côté posté Gilbert.

Coco Gauff se sépare de son coach Brad Gilbert Photo: JUSTIN LANE

Avant son été 2024 très décevant, Coco Gauff avait réussi dans la première moitié de cette année à atteindre les demi-finales de l'Open d'Australie et de Roland-Garros, pour se hisser début juin au rang de no 2 mondial.

Avant d'entraîner notamment Andre Agassi et Andy Murray, Brad Gilbert (63 ans) a en tant que joueur été en quart de finale à l'US Open en 1987 et à Wimbledon en 1990, l'année où il a atteint le meilleur classement de sa carrière: 4e mondial.