Les échanges de coups entre Roger Federer (43 ans) et Andy Roddick (41 ans) ont été nombreux. Au cours de leur carrière, ils se sont affrontés 24 fois sur le court. La plupart du temps, l'Américain a dû s'incliner (21 défaites).

Aujourd'hui, un nouvel échange de coups a lieu, bien moins sportif, sur les réseaux sociaux. L'élément déclencheur: une interview de Roger Federer pour Tennis Channel. Dans celle-ci, ils évoquent Wilson. Alors que le Suisse a développé une nouvelle raquette avec son équipementier de longue date, Andy Roddick a également recours à cette marque. Il fait désormais partie de la famille Wilson et s'en réjouit d'autant plus qu'il a toujours perdu contre des joueurs équipés de ces raquettes durant sa carrière.

«Cela aurait pu changer toute l'histoire»

«Crois-tu que Roddick aurait gagné une des finales de Wimbledon contre toi avec une raquette Wilson?», demande-t-on à Roger Federer. Les deux hommes se sont affrontés trois fois en finale - à chaque fois, le Suisse s'est imposé. Il réfléchit un instant avant de répondre: «Je pense qu'il m'aurait battu en demi-finale en 2003. J'aurais alors probablement pensé que je ne pourrais jamais gagner Wimbledon - et je ne l'aurais jamais gagné».

Roger Federer est-il sérieux? Non, car à peine a-t-il prononcé le dernier mot qu'il se met à rire. «Je ne sais pas», ajoute-t-il avant de poursuivre le fil de ses pensées. «Il aurait pu changer toute l'histoire», estime Roger Federer. «Il aurait pu me freiner très tôt, avant mes cinq titres consécutifs à Wimbledon».

Roger Federer invité au podcast?

Une taquinerie entre amis qui n'échappe pas non plus à Andy Roddick. Il réagit aussitôt sur X. «Peu importe. Personne n'aime Roger Federer de toute façon», écrit-il avec un clin d'œil. Et d'ajouter qu'il aimerait tout de même l'inviter dans son podcast. Car c'est «la moindre des choses qu'il puisse faire pour moi, après toutes ces finales de Wimbledon».

Roger Federer répondra-t-il à l'invitation? En tout cas, il souligne au début de l'interview non seulement qu'Andy Roddick est un type formidable, mais aussi qu'il adore son podcast. Une conversation entre les deux serait certainement divertissante - et nul doute qu'ils ne manqueraient pas de se chambrer un peu...

