Simona Waltert et Viktorija Golubic ont été éliminées au 1er tour de l'US Open lundi. Waltert s'est inclinée en trois sets face à Nadia Podoroska, tandis que Golubic a perdu contre Diane Parry. Belinda Bencic, dernière Suissesse en lice, entre en lice ce mardi.

ATS Agence télégraphique suisse

Simona Waltert (WTA 89) et Viktorija Golubic (WTA 56) se sont arrêtées au 1er tour de l'US Open lundi. Il ne reste déjà plus qu'une Suissesse en lice, Belinda Bencic, qui jouera son premier match mardi.

Présente pour la première fois dans le tableau principal du Grand Chelem new-yorkais après plusieurs échecs en qualifications, Simona Waltert n'a pas réussi à atteindre le 2e tour. La Grisonne de 25 ans s'est inclinée en trois sets face à l'Argentine Nadia Podoroska (WTA 449), 4-6 7-6 (7/5) 6-3.

La Suissesse avait pourtant remporté la première manche avec brio, dérobant le service de son adversaire au meilleur des moments, à 5-4 en sa faveur. Menée dans le deuxième set, elle s'est bien battue pour égaliser deux fois et arracher un tie-break qu'elle a ensuite perdu de peu.

Face à la demi-finaliste de Roland-Garros 2020, ex-36e mondiale, Waltert a mené 3-2 service à suivre dans le set décisif, mais n'a pas su convertir cette occasion de s'envoler. Pire, elle a progressivement lâché prise, perdant les quatre derniers jeux consécutivement.

Golubic sans solution

Un an après avoir atteint pour la première fois de sa carrière le 2e tour à Flushing Meadows, Viktorija Golubic a de nouveau bloqué au 1er tour. Trop friable sur son service, la Zurichoise a été dominée par la Française Diane Parry, victorieuse 7-5 6-4.

Golubic menait pourtant 3-0 dans la première manche après avoir ravi deux fois le service de la Tricolore, un avantage qu'elle n'a pas su conserver. Alors qu'elle servait encore pour le set à 5-4, elle a perdu une deuxième fois sa mise en jeu, puis une troisième pour permettre à Parry de remporter la manche 7-5.

Menée 4-2 dans le deuxième set, Golubic a esquissé une révolte en égalisant à 4-4. Mais la quart de finaliste de Wimbledon 2021 a perdu les deux jeux suivants, ainsi que le match, face à une adversaire qui venait pourtant de jouer (et gagner) une finale il y a deux jours au WTA 500 de Monterrey.

Dernière Suissesse en lice dans cet US Open, Belinda Bencic (WTA 12) disputera son 1er tour mardi face à la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 84).