La Norvège refuse les visas aux sportifs russes

La Norvège interdit l'entrée aux sportifs russes et biélorusses pour les compétitions internationales. La ministre Lubna Jaffery invoque la guerre en Ukraine et suit l'exemple de la Finlande.

ATS Agence télégraphique suisse

La Norvège entend refuser l'entrée sur son territoire aux sportifs russes souhaitant participer à des compétitions internationales. Elle suit l'exemple de la Finlande. «Alors que la Russie poursuit sa guerre d'agression brutale, le gouvernement ne souhaite pas que les sportifs professionnels russes et biélorusses, ainsi que les encadrements, soient autorisés à entrer en Norvège pour participer à des compétitions sportives internationales», a déclaré la ministre de la Culture et de l'Egalité, Lubna Jaffery.

La Norvège suit la Finlande

Le sport de haut niveau russe serait étroitement lié aux autorités russes et aux structures étatiques. Par conséquent, la participation des athlètes de ce pays ne saurait être dissociée de la guerre contre l’Ukraine. Toutefois, comme le CIO et plusieurs fédérations sportives internationales ont récemment ouvert à nouveau la voie au retour des athlètes russes, le gouvernement norvégien souhaite renforcer encore les conditions d’entrée sur le territoire.

La Finlande avait déjà annoncé qu’elle n’accorderait pas de visas d’entrée aux athlètes russes. Dans un premier temps, ces nouvelles restrictions touchent principalement les sports d’hiver, avec une série de compétitions prévues en Finlande et en Norvège.