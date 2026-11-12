Le Canada refuse d'accorder des visas à la Russie

La Russie pourra-t-elle participer au Championnat du monde M20 au Canada cette année? Pas sûr puisque, selon plusieurs médias, les autorités refusent d'accorder des visas aux joueurs russes.

ATS Agence télégraphique suisse

Malgré la décision du TAS autorisant son retour, l'équipe nationale russe des moins de 20 ans ne pourra pas participer au prochain championnat du monde au Canada. Selon plusieurs médias, les autorités canadiennes refusent d'accorder aux joueurs russes les visas d'entrée nécessaires pour le tournoi qui se déroulera du 26 décembre au 5 janvier.

Les autorités auraient informé tant la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) que la Fédération canadienne de hockey sur glace de cette décision. Selon le secrétaire d’État aux Sports, Adam van Koeverden, cette sentence s’applique également aux joueurs disposant déjà d’un visa valide.

La Suisse avait annoncé son refus

Le refus annoncé par la Suisse d’affronter la Russie lors du Championnat du monde M20 devrait donc devenir caduc. Swiss Ice Hockey avait déclaré la semaine dernière ne pas vouloir disputer le match contre la Russie prévu le 27 décembre.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait auparavant décidé que les équipes russes devaient à nouveau être admises aux compétitions de l’IIHF. La Russie avait alors été réintégrée dans le calendrier du Championnat du monde M20. Plusieurs nations avaient toutefois annoncé qu’elles ne joueraient pas contre la Russie.