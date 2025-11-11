Marco Odermatt présente son nouveau livre «Meine Welt». Cet ouvrage inhabituel se compose de dix livrets et offre un aperçu compéet de la vie du champion de ski. Avec notamment des éléments interactifs, le livre s'adresse aux fans de tous âges.

1/7 Une biographie de Marco Odermatt vient d'être publiée. Photo: keystone-sda.ch

Gian Andrea Achermann

Marco Odermattdomine la Coupe du monde de ski depuis plusieurs saisons déjà. Le champion nidwaldien s’attaque désormais à un autre sommet: celui des librairies. Ce mardi, il publie sa biographie intitulée «Meine Welt» («Mon monde»).

C’est tout sourire que Marco Odermatt est apparu lors de la présentation officielle de son ouvrage au Studio Voile de Stauffacher, à Zurich. Dès les premières pages, il devient évident que ce livre est bien plus qu’une simple biographie.

Un concept original

L’œuvre se présente sous une forme inédite: dix petits livrets rangés dans un grand coffret. Chaque fascicule constitue un chapitre à part entière. Les créatrices du projet ont volontairement opté pour ce format afin d’offrir davantage d’espace à des contenus variés et à des livrets plus ou moins épais.

L’ensemble est ponctué d’extraits du journal intime de Marco Odermatt, donnant à la lecture un ton personnel et vivant. De son quotidien à domicile à un reportage sur la mythique piste du Lauberhorn, en passant par un «jeu de l’échelle» inspiré de son univers, «Mon monde» entraîne le lecteur dans l’univers du skieur, entre sérieux et légèreté.

Une surprise attend également les lecteurs dans le cinquième livret: le corps de Marco Odermatt y est détaillé à travers ses données physiques – pouls au repos, mobilité, vitesse, poids, force. Le dixième et dernier fascicule, lui, présente son matériel, notamment ses skis personnalisés, reconnaissables entre tous.

Ses proches, entraîneurs et mentors prennent également la parole dans plusieurs livrets consacrés à son parcours, sa passion, son environnement et ses modèles. Et pour les plus jeunes, Marco Odermatt glisse un clin d’œil: un grand jeu d’échelle, où figurent aussi des légendes comme Marcel Hirscher ou Alberto Tomba.

Dans les coulisses du journal intime

À plusieurs reprises, Marco Odermatt dévoile des extraits de son propre journal. Il admet avoir hésité avant de publier ces écrits très personnels: «Au début, je ne savais pas si je voulais vraiment montrer ces lignes. Mais je me suis dit que je voulais offrir quelque chose que vous n’aviez encore jamais lu», confie-t-il en riant lors de la table ronde organisée avec les médias.

Le skieur est conscient que certains passages pourraient aussi intriguer ses rivaux, puisqu’ils contiennent des éléments techniques: «Si un concurrent y trouve quelque chose d’utile, il doit encore réussir à le mettre en pratique. Je ne pense pas que cela les aide beaucoup», dit-il avec un sourire confiant.

Pourquoi le publier maintenant?

Pourquoi sortir une biographie alors qu’il est en plein milieu de sa carrière? Marco Odermatt comprend que la question se pose: «Oui, ce n’est pas le moment le plus typique pour une biographie», reconnaît-il.

Mais il s’explique: «L’an dernier, un livre est sorti sur moi sans que nous (mon manager Michael Schiendorfer et moi) en soyons informés. Après coup, nous nous sommes dit que s’il y avait de toute façon des choses publiées sans notre accord, autant faire quelque chose de bien, en travaillant directement avec un auteur et un studio. Et c’est ce que nous avons réussi à faire avec 'Meine Welt'.»

Un livre pensé pour durer

Marco Odermatt espère que ce projet trouvera sa place dans les foyers, bien au-delà de sa carrière: «J’aimerais que ce livre fasse plaisir, qu’on le ressorte dans quelques années pour jouer au jeu de l’échelle avec ses enfants ou petits-enfants, ou qu’on relise un chapitre une deuxième ou une troisième fois.»