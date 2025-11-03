Marco Odermatt s'offre une petite pause sous le soleil grec

Dernière mise à jour: il y a 23 minutes

Avant que la saison ne redémarre pour de bon, Marco Odermatt s’est offert une parenthèse ensoleillée en Grèce. Le roi du ski suisse a profité d’un peu de calme… avant de replonger dans la tempête des compétitions.

Blick Sport

Après sa victoire inaugurale à Sölden, Marco Odermatt (28 ans) s’est accordé une courte pause en Grèce. Sur Instagram, le Nidwaldien a écrit: «Petite pause avant que la saison ne commence vraiment.»

En cette année olympique, le champion s’est affiché dans le mythique stade panathénaïque d’Athènes – le lieu où se sont tenus, en 1896, les premiers Jeux olympiques de l’ère moderne. Marco Odermatt a accompagné ses photos d’un clin d’œil plein d’humour: «Que ce soit un bon présage.»

Le champion olympique 2022 a également profité de l’air marin grec. Les températures n’invitaient toutefois pas à la baignade: sur la dernière photo, le vacancier apparaît en pull, contemplant la mer depuis la plage.