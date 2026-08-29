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Une Coupe du monde incertaine
Marco Odermatt se blesse et accuse un coup d'arrêt

Coup dur pour Marco Odermatt: le skieur a été légèrement blessé. On ignore s’il pourra participer à la première manche de la Coupe du monde à Sölden le 25 octobre. Le stage d’entraînement au Chili a été annulé.
Publié: 20:30 heures
Ces derniers jours, Marco Odermatt s’était plaint de douleurs lors de son entraînement physique
Photo: Benjamin Soland
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ATS Agence télégraphique suisse

Marco Odermatt accuse un coup d’arrêt dans sa préparation pour la prochaine saison dont les trois coups seront donnés à la fin octobre. Swiss-Ski révèle en effet que son leader souffre d’une «petite blessure».

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Des examens subis à Zurich ont révélé cette blessure. Ces derniers jours, Marco Odermatt s’était plaint de douleurs lors de son entraînement physique. Swiss-Ski ne précise pas si sa présence lors de l’ouverture de la saison le 25 octobre à Sölden sera remise en question. Mais Marco Odermatt ne participera toutefois pas au prochain camp d’entraînement au Chili. Son départ pour les Andes était programmé pour ce lundi.

Marco Odermatt attendra de reprendre l’entraînement sur la neige pour arrêter son nouveau programme de préparation, conclut Swiss-Ski.

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