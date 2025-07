1/5 Les maillots de bain moulants sont presque devenus une tradition pour Marco Odermatt. Photo: Instagram / @g_caviezel

Benjamin Gwerder

Les fans de ski le connaissent surtout casque vissé sur la tête, combinaison de course sur le dos et skis aux pieds. Mais en été, Marco Odermatt, vainqueur du classement général de la Coupe du monde ces dernières saisons, aime aussi se dévoiler sous un tout autre jour. Détendu, lunettes de soleil sur le nez – et parfois, comme récemment sur Instagram, en maillot de bain moulant.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Une photo qui a fait réagir ses fans dans les commentaires. Dans un entretien accordé à Blick, le champion suisse confie: «Un ami avait de nouveau préparé les maillots de bain pour nous. Alors évidemment, on les a portés», raconte Marco Odermatt en souriant.

Une tradition entre amis

Derrière cette tenue assumée, il y a presque une tradition estivale. Ce n’est pas la première fois que Marco Odermatt pose en maillot de bain sur une plage ou sur un bateau. Ces dernières années, il s’est affiché à plusieurs reprises dans des modèles colorés et parfois très courts. Le running gag est bien connu de son entourage — et désormais aussi de ses fans.

Pour ses vacances, Marco Odermatt a embarqué avec son amie Stella et son coéquipier Gino Caviezel (33 ans) pour une croisière à la voile au large des côtes croates. Soleil, mer, surf électrique, et surtout: repos complet, loin de la salle de musculation et du cadre rigoureux de la préparation estivale.

De retour sur les pistes… ou sur le pont

«J’ai vraiment pu me déconnecter en mer», explique Marco Odermatt. «En faisant de la voile, j’ai pu me concentrer pleinement sur les vacances et laisser tout le reste de côté.» Le trio dormait sur le bateau, mais allait souvent dîner à terre. «On passait presque toute la journée sur le voilier, puis on rejoignait un port chaque soir pour le repas.»

Reste à savoir si le fameux maillot fera encore parler de lui l’été prochain. Mais d’ici là, Marco Odermatt devrait à nouveau se faire remarquer – que ce soit sur les pistes ou sur le pont d’un bateau.