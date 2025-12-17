Mathias Germann

Michelle Gisin est de nouveau sur pied. Avec des béquilles, certes. Mais elle est debout. Dans une publication Instagram, elle a remercié «tous les médecins, infirmières, kinésithérapeutes et entraîneurs» qui l'ont aidée ces derniers jours. Sans oublier toutes les personnes qui ont pensé à elle et qui lui ont envoyé des messages de soutien.

Après sa grave chute lors de la dernière descente d'entraînement à Saint-Moritz, Michelle Gisin a dû passer sur le billard pour des fractures des cervicales et de la main droite. Samedi prochain, elle sera opérée du genou gauche: ses ligaments croisés et latéraux sont touchés. «J'attends avec impatience le moment où tout ira mieux», écrit-elle.

Tout roule pour le mieux, donc? On pourrait le croire. Mais un article paru dans «Inside Paradeplatz» crée la polémique. L'auteur accuse le médecin de l'équipe, Walter O. Frey, d'avoir insisté pour transférer la Grisonne à la clinique Hirslanden après un premier examen médical effectué à la clinique Gut – prétendument en raison d'un partenariat. Selon l'article, Walter O. Frey aurait pu être rémunéré pour avoir pris cette décision. L'hôpital cantonal de Coire aurait été un choix plus logique. De plus, les lésions à sa colonne cervicale étaient «moins graves qu'on ne le craignait». «Le vrai problème, c'était sa main.»

«En urgence à Zurich»

Pour faire la lumière sur cette histoire, Blick a directement contacté Marc Gisin, le frère aîné de Michelle. Il se rendait à Val Gardena. Après avoir lu l'article, il a déclaré avec consternation: «Nombre de ces affirmations sont non seulement fausses, mais scandaleuses.» Marc Gisin était présent lors de l'admission de la skieuse à la clinique Gut. «Au départ, nous pensions qu'il s'agissait d'une grave blessure au genou. Puis les radiographies ont révélé de multiples fractures au niveau des cervicales. C'était bien plus grave qu'imaginé. C'est pourquoi Michelle a dû être examinée en urgence par un spécialiste à Zurich.

À la clinique Hirslanden, le chirurgien Marius Keel a opéré Michelle Gisin des cervicales pendant quatre heures. L'intervention s'est révélée être un succès. «J'ai eu beaucoup de chance», a témoigné l'athlète un peu plus tard. Si la chute s'était déroulée différemment, elle aurait pu rester paralysée. «Dr. Keel et son équipe ont fait un travail remarquable. Nous leur en sommes très reconnaissants», remercie le frère aîné.

Michelle Gisin témoigne

En raison de la complexité de sa blessure à la main, une seconde opération, d'une durée de trois heures, a été pratiquée dans la foulée. Selon «Inside Paradeplatz», Marius Keel a dû demander de l'aide. Un chirurgien de l'hôpital voisin a été appelé en renfort. Marc Gisin confirme: «Oui, un autre spécialiste est intervenu. Cependant, l'article donne une impression de désespoir et de chaos. Ce n'était pas le cas. Tout a été coordonné. Le recours à une expertise supplémentaire est une preuve de professionnalisme, et non d'incompétence.» Michelle Gisin ne devrait garder aucune séquelle de sa terrible chute.

Après un message de son frère, Michelle Gisin a elle-même contacté Blick: « Je suis infiniment reconnaissante des soins que j’ai reçus, écrit-elle dans un message WhatsApp. Des premiers soins aux deux opérations aux cervicales et à la main, tout s’est parfaitement déroulé. La collaboration entre les deux opérations a été parfaitement coordonnée par Walter O. Frey, médecin-chef de Swiss-Ski. Dans mon malheur, j’ai eu une chance incroyable. La chute aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. »



