Michelle Gisin chute violemment lors d'un entraînement

La skieuse suisse Michelle Gisin a subi une violente chute lors de l'entraînement de descente à St-Moritz. Évacuée par hélicoptère, son état suscite l'inquiétude dans le monde du ski alpin.

Ramona Bieri et Mathias Germann

Jeudi matin, les femmes participent à leur deuxième entraînement de descente à St-Moritz, dans des conditions correctes, avec un ciel nuageux et une lumière diffuse. Michelle Gisin, portant le dossard 17, a provoqué une grande frayeur. Déjà dans la partie basse du parcours, la skieuse d’Engelberg chute violemment: ses skis lui échappent, elle glisse à travers le premier filet B et s’arrête juste avant le deuxième.

Entraînement interrompu

L’entraînement est immédiatement interrompu. Lindsey Vonn, partie après Michelle Gisin et la plus rapide à l’entraînement de mercredi, doit stopper sa course pendant que les accompagnateurs s’occupent de la skieuse d’Engelberg. Dans un premier temps, un traîneau de secours est acheminé jusqu’à elle, puis l’hélicoptère de sauvetage décolle. La situation semble inquiétante, et la Suisse du ski craint pour sa prochaine star de la vitesse féminine, d’autant que Lara Gut-Behrami (déchirure du ligament croisé) et Corinne Suter (notamment déchirure musculaire du bas de la jambe gauche) sont déjà absentes.

Pendant que Lindsey Vonn est ramenée au départ, Michelle Gisin continue de recevoir les premiers soins et est préparée pour un transport à l’hôpital par hélicoptère. Environ trente minutes après sa chute, l’hélicoptère décolle avec elle à son bord pour l’emmener à l’hôpital, où elle sera examinée. Il ne reste plus qu’à espérer que le diagnostic ne soit pas trop grave.

La skieuse consciente

On ignore pour l’instant l’état de santé de Michelle Gisin et si elle a subi une blessure grave. Davide Simoncelli, de Salomon, son fournisseur de matériel, a déclaré à Blick: «Je ne sais pas comment va Michelle. Je voulais en informer Luca De Alipardini, son fiancé, mais je n’ai reçu aucune information.»

Selon les informations de Blick, Gisin était pleinement consciente et a même plaisanté après sa chute. Néanmoins, une blessure grave ne peut actuellement pas être exclue. À 17 ans, elle s’était déjà déchiré le ligament croisé du genou droit, et trois ans plus tard, elle avait subi un dommage au cartilage. En janvier 2019, elle a dû être opérée à cause d’un cartilage endommagé et d’une entorse du ligament croisé.