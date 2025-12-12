DE
Après les premières opérations
L'entraîneur en chef donne des nouvelles de Michelle Gisin

L'entraîneur en chef des femmes, Beat Tschuor, donne des nouvelles de l'état de Michelle Gisin, victime d'une grave chute jeudi lors de l'entraînement à St-Moritz.
Beat Tschuor, entraîneur en chef de l'équipe féminine suisse, fait le point sur les opérations de Michelle Gisin.
Carlo Steiner et Mathias Germann

Michelle Gisin (32 ans) a dû être opérée dans la foulée de sa lourde chute survenue jeudi dernier lors de l’entraînement de descente à St-Moritz. L’entraîneur en chef des Suissesses, Beat Tschuor, donne des premières informations sur l’état de santé de la skieuse d’Engelberg.

«Elle a pris du recul»

«Les deux opérations, au niveau des cervicales et du poignet droit, se sont bien déroulées. J’ai reçu un message vocal de sa part: elle semblait très positive. Elle a pris du recul sur la situation et a adressé ses vœux à l’équipe. Elle va bien, compte tenu des circonstances. Le genou n’a pas encore été opéré – des examens supplémentaires doivent suivre. Elle est toujours à la clinique Hirslanden à Zurich. Pour combien de temps, je ne peux pas le dire», explique Beat Tschuor.

Après sa violente chute, Michelle Gisin avait d’abord été transportée par hélicoptère à la clinique Gut de St-Moritz. En raison de la complexité de ses blessures, elle a ensuite été transférée à Zurich.

