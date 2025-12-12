L'entraîneur en chef des femmes, Beat Tschuor, donne des nouvelles de l'état de Michelle Gisin, victime d'une grave chute jeudi lors de l'entraînement à St-Moritz.

Carlo Steiner et Mathias Germann

Michelle Gisin (32 ans) a dû être opérée dans la foulée de sa lourde chute survenue jeudi dernier lors de l’entraînement de descente à St-Moritz. L’entraîneur en chef des Suissesses, Beat Tschuor, donne des premières informations sur l’état de santé de la skieuse d’Engelberg.

«Elle a pris du recul»

«Les deux opérations, au niveau des cervicales et du poignet droit, se sont bien déroulées. J’ai reçu un message vocal de sa part: elle semblait très positive. Elle a pris du recul sur la situation et a adressé ses vœux à l’équipe. Elle va bien, compte tenu des circonstances. Le genou n’a pas encore été opéré – des examens supplémentaires doivent suivre. Elle est toujours à la clinique Hirslanden à Zurich. Pour combien de temps, je ne peux pas le dire», explique Beat Tschuor.

Après sa violente chute, Michelle Gisin avait d’abord été transportée par hélicoptère à la clinique Gut de St-Moritz. En raison de la complexité de ses blessures, elle a ensuite été transférée à Zurich.