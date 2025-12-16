Michelle Gisin s'est adressée pour la première fois au public après sa grave chute lors du deuxième entraînement de descente à Saint-Moritz la semaine dernière.

Lino Dieterle

Moments d'angoisse jeudi dernier à Saint-Moritz! Michelle Gisin a fait une lourde chute et a dû être transportée à l'hôpital par hélicoptère. On lui a diagnostiqué des blessures aux vertèbres cervicales, au poignet et au genou. Le jour même de l'accident, elle a été transportée à la clinique Hirslanden de Zurich pour y être opérée.

Cinq jours plus tard, la blessée donne pour la première fois de ses nouvelles via Instagram. Avec une attelle au genou et un poignet bandé, elle pose pour la caméra avec le pouce levé et un grand sourire. Dans sa première déclaration au public, elle s'efforce de répandre l'optimisme après les frayeurs de jeudi. «J'ai ressenti tellement d'amour ces derniers jours, il est difficile d'exprimer ma gratitude avec des mots».

Elle a tenu à remercier chaque médecin, infirmier, physio, aide, entraîneur ou autre personne qui l'a aidée ces derniers jours. «Merci à tous ceux qui ont pensé à moi et qui m'ont envoyé de bonnes pensées et de l'amour».

«La troisième opération suivra cette semaine»

En ce qui concerne sa chute, Michelle Gisin souligne qu'elle a eu «beaucoup de chance» et qu'elle est heureuse de pouvoir «bouger tout son corps». Elle teste déjà ses limites, plaisante-t-elle. Sur le chemin du retour, une troisième opération est prévue ce week-end - car après des interventions réussies au niveau des vertèbres cervicales et du poignet, la déchirure du ligament croisé du genou doit également être traitée chirurgicalement.

Malgré tout, Michelle Gisin regarde déjà vers l'avant avec beaucoup d'optimisme: «Je me réjouis du moment à partir duquel je ne pourrai plus que remonter la pente».



