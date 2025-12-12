Lors de sa violente chute à Saint-Moritz, Michelle Gisin a subi de multiples blessures et a dû être opérée en urgence. Son frère Marc Gisin revient sur les heures d’angoisse qui ont suivi l’accident et sur la détresse que vivent aujourd’hui leurs parents.

Mathias Germann

Marc Gisin, comment va votre sœur?

Les opérations se sont très bien déroulées. Michelle a retrouvé la parole et a même pu suivre la descente – même si elle était encore un peu dans les vapes à cause des médicaments. Mais, compte tenu des circonstances, elle va bien.

L’opération des cervicales a-t-elle été compliquée?

L’intervention était très complexe et a duré plusieurs heures. Elle présentait plusieurs petites fractures, ce qui rendait la colonne cervicale instable. Nous sommes très soulagés que tout se soit bien passé. Michelle n’a pas à craindre de séquelles permanentes.

Aurait-elle pu être paralysée?

Tout ce que je peux dire, c’est que Michelle a eu énormément de chance.

Qui est Marc Gisin? Marc Gisin a disputé 101 courses de Coupe du monde et a représenté la Suisse aux Jeux olympiques d'hiver 2018. Spécialiste de la descente, il a été victime d'une très grave chute en décembre 2018 à Val Gardena (It), notamment sur les bosses du chameau, et est resté plusieurs jours dans le coma. Après un long combat pour revenir, il a finalement mis un terme à sa carrière en novembre 2020. Il travaille aujourd'hui comme chef de course chez Stöckli. Marc Gisin est le frère des championnes olympiques Dominique Gisin et Michelle Gisin.

L’opération de la main a suivi immédiatement?

Oui, et elle a aussi duré longtemps. La blessure n’était pas dramatique, mais très compliquée. La fonction du pouce aurait pu être affectée. Là aussi, tout s’est bien déroulé.

Comment avez-vous vécu la chute?

J’étais en route, ma femme à côté de moi dans la voiture lorsque c’est arrivé. A un moment donné, elle a remarqué que Michelle n’apparaissait pas à l’arrivée. Quand l’interruption s’est prolongée, nous avons rapidement compris que ce n’était pas bon signe. Heureusement, les entraîneurs nous ont vite transmis des informations. Je ne suis alors pas allé à l’hôtel comme prévu, mais directement à la clinique.

Avez-vous pu voir votre sœur?

Elle était en examen initial et déjà à nouveau positive, elle faisait des blagues. C’est tout elle. Ensuite, on a malheureusement constaté que les cervicales étaient atteintes. Elle a donc été immédiatement transportée en hélicoptère à Zurich, chez un spécialiste.

Des examens du genou ont-ils été effectués?

Oui, un scanner et des radiographies. Les os sont en bon état.

Et les ligaments?

Les analyses sont encore en cours. Mais quand on voit la vidéo de sa chute, on peut imaginer que tout n’est pas intact. Mais après le diagnostic concernant les cervicales, cela reste secondaire.

Avec du recul, comment avez-vous vécu les dernières 24 heures?

Elles ont été un cauchemar. Et pour nos parents, c’est une catastrophe de revivre cela – ils ont déjà tellement souffert lors de mes accidents et ceux de Dominique. Ils devaient venir ici pour assister aux courses et s’en réjouissaient vraiment.

Vous-même avez fait une grave chute en décembre 2018 à Val Gardena, avec un traumatisme crânien, plusieurs fractures et une contusion pulmonaire, avant de passer plusieurs jours dans le coma. Des souvenirs ont-ils ressurgi lors de l’accident de Michelle?

Je ne me souviens de rien. Ma mémoire s'est arrêtée un jour avant ma chute. Et je ne me rappelle pas non plus de la semaine qui a suivi.

Votre retour à une vie normale a pourtant été très difficile.

Je n’y pense pas maintenant. Je suis simplement désolé pour mes parents, qui doivent une nouvelle fois revivre cela. Et, bien sûr, pour Michelle. Elle était en pleine forme. Je pense qu’elle aurait pu viser quelque chose de très grand.

Michelle a-t-elle évoqué son avenir?

Non. Elle m’a envoyé quelques messages vocaux, mais elle est encore un peu à côté de la plaque, ce qui est normal. Elle doit d’abord se rétablir. Et nous devons attendre le diagnostic concernant son genou.