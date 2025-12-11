Michelle Gisin doit être opérée dans la journée

Victime d'une grave chute lors du deuxième entraînement à Saint-Moritz ce jeudi, Michelle Gisin a été héliportée. Swiss-Ski a expliqué que la skieuse allait devoir se faire opérer dans la journée de la colonne cervicale.

La tension a parcouru la raquette d'arrivée de Saint-Moritz lorsque, lors du deuxième entraînement de la descente, Michelle Gisin a lourdement chuté: ses skis lui échappent, elle glisse à travers le premier filet de protection et s’arrête juste avant le deuxième. Quelques instants plus tard, un hélicoptère est sur place pour récupérer la Suissesse et l'emmener directement vers la clinique locale.

Là, elle y a rapidement subi des examens qui ont révélé des blessures au poignet droit, au genou gauche ainsi qu'à la colonne cervicale, comme l'explique Swiss-Ski dans un communiqué. «Pour traiter la blessure à la colonne cervicale, Michelle Gisin a dû être transférée par la Rega à la clinique Hirslanden de Zurich, ajoute encore la Fédération. La colonne cervicale y sera opérée encore aujourd’hui. Michelle Gisin se trouve, compte tenu des circonstances, dans un état stable. L'Obwaldienne peut bouger normalement ses bras et ses jambes.»

Quant au reste de ses blessures, la skieuse d'Engelberg doit attendre que sa colonne cervicale soit stabilisée afin de procéder à des contrôles plus poussés.