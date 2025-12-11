Malgré le meilleur temps de Joana Hählen, l'équipe suisse est ébranlée par l'accident de Michelle Gisin. L'entraînement révèle des performances contrastées pour les skieuses helvétiques.

Ramona Bieri

«J’ai été très surprise», confie Joana Hählen après le deuxième entraînement de descente à St-Moritz. La raison: lorsqu’elle franchit la ligne d’arrivée avec le dossard 56, le meilleur temps s’affiche. Une explication possible tient aux conditions de lumière changeantes. Au moment de sa course, le soleil perce et offre à Joana Hählen une meilleure visibilité que celle dont ont bénéficié de nombreuses skieuses parties avant elle. «À St-Moritz, voir ou non les vagues fait une énorme différence», explique la skieuse. D’autres athlètes signent d’ailleurs une belle performance avec des numéros élevés. L’Autrichienne Anna Schilcher, par exemple, s’élance avec le dossard 58 et prend la 10e place.

Malgré cet entraînement solide, la performance de Joana Hählen passe toutefois au second plan. Les Suissesses doivent en effet encaisser le choc de la chute de Michelle Gisin (32 ans). «C’était difficile avec une interruption aussi longue», confie Joana Hählen.

Le sauvetage de la skieuse d’Engelberg a duré près d’une demi-heure. «J’ai seulement vu qu’elle n’était pas arrivée en bas, et c’est tout ce que je voulais savoir», ajoute Hählen. Elle aurait préféré pouvoir rester concentrée sur elle-même et sur sa course, car il est toujours éprouvant de voir une collègue proche chuter.

0:37 Evacuée par hélicoptère: Michelle Gisin chute lourdement à Saint-Moritz

Lindsey Vonn souffre avec Michelle Gisin

On ignore encore la gravité de la blessure de Michelle Gisin. Selon l’entraîneur en chef Beat Tschuor, elle est restée consciente en permanence, mais souffrirait du genou gauche et du bras. Lindsey Vonn, qui partait juste après elle et a dû interrompre sa descente, partage son inquiétude. «J’espère que tu vas bien», écrit-elle en story Instagram, accompagnant son message d’une photo de Gisin.

Cette fois, la plus rapide de l’entraînement de mercredi ne signe aucun temps exploitable. Sur le site de la FIS, son nom apparaît avec un retard de plus de trente minutes. Ester Ledecká et Sofia Goggia se classent derrière Joana Hählen. Et les autres Suissesses? Malorie Blanc termine 12e, à près de huit dixièmes, Jasmina Suter 30e. Toutes les autres accusent plus de deux secondes de retard sur leur coéquipière et terminent hors du top 30.