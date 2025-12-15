Quel avenir pour Michelle Gisin après sa chute?

Michelle Gisin a subi une grave chute lors d'un entraînement à Saint-Moritz. La double championne olympique de combiné a subi des blessures à la colonne cervicale, au genou gauche et au poignet droit. Une opération a déjà été effectuée. d'autres interventions suivront.

Mathias Germann

À 11h09, l'aire d'arrivée à Saint-Moritz se tait. Michelle Gisin fait une lourde chute lors du deuxième entraînement en descente. À plus de 110 km/h, ses skis se dérobent juste après un saut. Elle s'affaisse, se tord les genoux, s'écrase dans une porte et passe à travers un filet de protection. La double championne olympique de combiné hurle de douleur. Une demi-heure plus tard, l'hélicoptère la transporte à la clinique Gut de Saint-Moritz. Les spectateurs, les accompagnateurs et les athlètes le suivent du regard jusqu'à ce que le bruit des rotors s'estompe. Des minutes, des heures d'angoisse.

À 16h15, le diagnostic tombe. Blessures à la colonne cervicale, au genou gauche et au poignet droit. Un vol de la Rega la transporte ensuite à la clinique Hirslanden de Zurich. Le soir même, elle y est opérée des vertèbres cervicales. «Elle se porte bien compte tenu des circonstances, elle peut bouger normalement les bras et les jambes», annonce Swiss-Ski.

Le médecin de la fédération Walter O. Frey s'est rapidement rendu auprès de Michelle Gisin sur le lieu de l'accident, sur l'Alp Giop: «Elle était toujours consciente et rayonnait de positivité. Cela a facilité le travail des secouristes», détaille-t-il. Le sauvetage s'est déroulé de manière compétente. «Tout le monde savait ce qu'il faisait. Cela lui donnait l'impression d'être dans un nid.» Le médecin n'en dit pas plus sur les blessures. Le fait est que celles aux vertèbres cervicales provoquent souvent des sentiments désagréables. Walter O. Frey le sait. «Mais les nerfs n'ont jamais été interrompus. Ce qui a toujours été décisif, c'est la stabilisation de la colonne cervicale», précise-t-il.

Michelle Gisin se réjouissait de la vitesse

Quelle est la suite des événements? La première opération sera suivie d'une intervention à la main. La question de savoir de quelle blessure au genou il s'agit reste ouverte. «On va se renseigner tranquillement. Il n'y a pas d'urgence. Pas à pas», tempère Walter O. Frey. On est loin d'un pronostic sur un éventuel retour.

La veille encore, à l'hôtel Cervus, Michelle Gisin rayonnait. «La joie est de retour, le ski est un plaisir», souriait-elle. L'hiver dernier avait été catastrophique pour elle, qui n'était rentrée que trois fois dans le top 10. C'est pour cela qu'elle s'est concentrée sur les disciplines de vitesse cet été. «J'ai ainsi eu beaucoup plus de tranquillité.» Lors des entraînements, elle était convaincante, selon ses entraîneurs.

Sauf que depuis, la mauvaise nouvelle est tombée. Et elle est amère pour Michelle Gisin et pour une équipe suisse de vitesse déjà décimée. Il y a trois semaines, Lara Gut-Behrami s'est gravement blessée au genou lors d'un entraînement à Copper Mountain (USA) et sera absente toute la saison. On ne sait pas encore si elle reviendra à la compétition. La semaine dernière, Corinne Suter a également chuté. Elle est au repos pour environ un mois. «Malheureusement, cela fait partie de notre sport. Toutes étaient en pleine forme, y compris Michelle. Elles vont nous manquer», déclare l'entraîneur en chef Beat Tschuor.

Souvenir de Lara Gut-Behrami

Lara Gut-Behrami, Corinne Suter et Michelle Gisin ont obtenu 88% de tous les points de vitesse suisses la saison dernière. «Elles étaient entraînées, en bonne santé et prêtes à prendre le départ», explique Beat Tschuor. Il le dit sobrement, mais admet: «Cela fait huit ans que je suis entraîneur-chef, j'ai vécu beaucoup de choses. Mais ce genre de choses me touche aussi.»

Ironie du sort: il y a quatre ans, Gut-Behrami a chuté au même endroit que Michelle Gisin, a volé au-dessus de deux filets et s'en est sortie avec des contusions. «L'important est que nous, les entraîneurs, regardions maintenant vers l'avant avec les skieuses qui sont encore là – aussi dur que cela puisse être», relativise Beat Tschuor.

Mais qui est désormais la leader de l'équipe? Malorie Blanc a le potentiel, mais n'a que 21 ans. Elle était au départ lorsque Michelle Gisin a chuté. «Je savais juste qu'il s'était passé quelque chose. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que c'était Michelle. Cela m'a fait mal. Michelle est une personne adorable, elle m'a beaucoup aidée.»

«Je voyais à peine le sol»

Si l'on prend le deuxième entraînement comme référence, Joana Hählen pourrait jouer le rôle de locomotive en vitesse. Elle réalise le meilleur temps, mais a profité du soleil. «À Saint-Moritz, avec le soleil, tu vois les vagues sur la piste. Cela rend les choses plus faciles.»

Joana Hählen ne voulait pas voir la chute de sa coéquipière à la télévision, Malorie Blanc non plus. Priska Ming-Nufer a également évité les écrans. «Je devais me concentrer sur moi. À l'arrivée, j'ai pensé à Michelle. Ce n'est pas beau.» Sa course? «À cause des nuages, je skiais à l'aveugle, je voyais à peine le sol. Ce qui est décisif, c'est d'être bien centré sur le ski. Si tu appuies au mauvais moment, il se passe vite quelque chose.»

Revenons à Michelle Gisin. Son grand rêve a toujours été les Jeux olympiques de 2026 à Cortina (Italie). Le 8 février, la descente débutera au pied des Dolomites. Est-ce que ce sera une course contre-la-montre? Elle doit d'abord retrouver la santé. Tout le reste – l'hiver et sa carrière – n'est quasi plus de son ressort.