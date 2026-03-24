A deux courses de la fin, Emma Aicher et Mikaela Shiffrin se disputent le gros globe de cristal. L’Américaine reste favorite, mais l’Allemande aborde ce duel final sans pression.

Mathias Germann

Encore deux courses avant la fin de la saison de Coupe du monde. Si de nombreux skieurs sentent déjà le printemps approcher, Emma Aicher et Mikaela Shiffrin n’ont pas le luxe d’y penser. Toutes deux jouent gros: le trophée le plus convoité du ski, le grand globe de cristal. Qui l’emportera?

Un slalom et un géant

Il reste un slalom et un géant à disputer, et Emma Aicher ne compte que 45 points de retard au classement général. «C’est une mission pour Emma», estime Marco Büchel. «Mikaela a une petite avance, mais il faudrait qu’elle passe à côté pour qu’Emma Aicher la dépasse.»

Un scénario possible en slalom? Les statistiques ne plaident pas en ce sens. Mikaela Shiffrin a remporté huit des neuf slaloms disputés cet hiver. Seule Camille Rast a réussi à la battre, à Kranjska Gora (Slovénie). A cela s’ajoute un titre olympique. «Sur le papier, Mikaela est presque assurée de remporter le globe. Mais la nervosité peut jouer des tours», nuance Marco Büchel.

De la nervosité chez la championne aux 109 victoires en Coupe du monde? Le consultant de la chaîne allemande ZDF en est convaincu: «Mikaela est un peu tendue. C’est ce que je ressens au sein de son équipe. L’objectif est clairement de gagner le classement général.» A l’inverse, Emma Aicher aborderait cette fin de saison avec plus de sérénité. «Elle vise le gros globe, mais sans pression. Si elle y parvient, tant mieux. Sinon, elle sera aussi satisfaite. Elle semble plus calme dans cette dernière ligne droite.»

Une remontée spectaculaire

A la mi-janvier, Emma Aicher accusait encore 470 points de retard. Un écart considérable, qu’elle a progressivement comblé. Le week-end dernier à Kvitfjell, elle a engrangé 95 points grâce à une 5e place en descente et une 4e en super-G.

Dans le même temps, Mikaela Shiffrin n’a disputé que le super-G et est passée à côté, terminant 22e sur 24 skieuses classées. Peu d’observateurs auraient imaginé un tel scénario à deux courses de la fin. «Je serais très heureuse si Emma y parvenait», a récemment confié Maria Riesch à Blick.

En 2011, Maria Riesch était la dernière Allemande à remporter le classement général. A 41 ans, elle rêve désormais d’une héritière: «Le classement général est ce qu’il y a de plus prestigieux. Un tel exploit attirerait l’attention en Allemagne, inspirerait les jeunes et donnerait un énorme élan au ski allemand.»

Un suspense jusqu’au bout?

Rien n’est toutefois joué. «Mikaela reste la plus forte dans les deux disciplines», rappelle Marco Büchel. «Même si Emma est particulièrement performante en slalom.»

Mais lors des finales, la dimension mentale prend encore plus d’importance. Le vainqueur du super-G de Kitzbühel en 2008 formule un vœu: «Ce serait idéal que tout se décide lors de la dernière course. Pour un maximum de suspense.»