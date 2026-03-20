Après 109 victoires en Coupe du monde et d'innombrables records, Mikaela Shiffrin va prendre part aux finales de la Coupe du monde de ski en Norvège. Vont-elles être les dernières de la skieuse américaine? Ce ce serait même plutôt logique.

Mathias Germann

Mikaela Shiffrin est sans doute la plus grande skieuse de l’histoire. Mais combien de temps l’Américaine va-t-elle encore skier? Pour l'instant, elle dit ne pas avoir de projets concrets. L’automne dernier, Blick lui demandait quel était le bon moment pour prendre sa retraite. «Tant que je veux m’améliorer, je continuerai à skier. Si je n’ai pas cette motivation, j’arrêterai», répondait Mikaela Shiffrin.

La skieuse de 31 ans a été et est toujours extrêmement performante. Néanmoins, il y a des raisons pour lesquelles elle pourrait bientôt dire «goodbye» au cirque blanc. Et ce, après la finale de la Coupe du monde en Norvège?

1 Les records ne l'ont jamais motivée

Mikaela Shiffrin a changé le ski de compétition. Non pas parce qu’elle veut battre des records, mais parce qu’elle est trop forte. Son bilan: 109 victoires en Coupe du monde, huit titres de championne du monde, trois titres olympiques, douze petits et cinq gros globes de cristal. À quatre courses de la fin de cette saison, elle mène avec 140 points d'avance sur Emma Aicher. Si Mikaela Shiffrin remporte le gros globe, elle égalera Annemarie Moser-Pröll. Un septième titre pourrait ne pas la tenter.

2 Sa chute à Killington a changé les choses

Mikaela Shiffrin a gagné dans les quatre disciplines classiques. Mais elle n’a jamais été une skieuse de vitesse. En janvier 2024, elle a chuté à Cortina. Dix mois plus tard, elle s’est à nouveau blessée, plus gravement, lors du slalom géant de Killington. Un bâton de ski s’est enfoncé dans son ventre. La récupération a été longue, tant physiquement que mentalement. «Mon corps était sous le choc, je ne pouvais pas bouger», a-t-elle déclaré.

3 Elle est presque constamment absente de la maison

En février 2020, son père Jeff Shiffrin est décédé à la suite d’un accident à la maison. Mikaela Shiffrin était à ses côtés, a passé ses dernières heures sur son lit de mort dans le Colorado et a ensuite pris une pause. Cette coupure a encore des effets aujourd’hui. En hiver, Shiffrin vit le plus souvent en Europe, loin de chez elle, quand les courses ont lieu dans les Alpes. Certes, elle a un appartement à Innsbruck, avec son fiancé Aleksander Aamodt Kilde. Mais le désir de se rapprocher à nouveau de sa famille est grand.

4 Un adieu à deux serait un peu kitsch

Depuis avril 2024, Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde sont fiancés. «Il est gentil, beau et intelligent», dit-elle de lui. À la question d’avoir des enfants: «Oui, ce serait bien», répond-elle. Leur vie ne se limite pas au ski de compétition. Aleksander Aamodt Kilde Kilde a lui aussi fait une grave chute en 2024. Au Lauberhorn, il s’est envolé dans le S d’arrivée, et a souffert d’une luxation de l’épaule, de ligaments déchirés et d’une profonde entaille. Il s’est battu pour revenir, mais il n’est plus le même skieur qu'avant. Il y a un mois et demi, il a d'ailleurs mis fin prématurément à sa saison. «Mon corps a besoin de plus de temps», explique-t-il. Lors des finales de Coupe du monde en Norvège, il sera probablement à l’arrivée pour encourager Mikaela Shiffrin. Se retireront-ils ensuite ensemble?