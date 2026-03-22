Les rumeurs sur une éventuelle retraite de Mikaela Shiffrin étaient persistantes ces derniers jours. L'Américaine y a mis fin à Lillehammer et ce indépendamment de la décision que prendra son compagnon Aleksander Aamodt Kilde.

La saison de ski touche à sa fin, et certaines stars comme Niels Hintermann et Ilka Stuhec ont déjà annoncé la fin de leur carrière. Mais d'autres rumeurs de retraite circulent. Dernièrement, le monde du ski a spéculé sur une éventuelle fin de carrière de la superstar Mikaela Shiffrin. Plusieurs raisons plaidaient en faveur d'une retraite de la meilleure skieuse de tous le stemps. Une retraite commune avec son fiancé Aleksander Aamodt Kilde a été évoquée. Mais avant les dernières courses de l'hiver, la skieuse de 31 ans a clairement mis fin aux rumeurs.

Mikaela Shiffrin veut son sixième grand globe

«Je vais être au départ la saison prochaine!», déclare-t-elle avec conviction dans une interview accordée à la télévision autrichienne. Elle admet être proche de la fin de sa carrière, mais vouloir continuer. «Je comprends qu'à ce stade, ces questions se posent, mais je veux continuer à skier», rit la championne olympique. Même indépendamment de la situation de son partenaire Aleksander Aamodt Kilde?

«Aleks prévoit de faire tout ce qui est possible cet été pour revenir à la compétition», explique Mikaela Shiffrin au nom de son fiancé. «Nous pourrons nous entraîner souvent ensemble cet été, je m'en réjouis», poursuit l'Américaine. Mikaela Shiffrin tentera de décrocher un sixième gros globe cette semaine à Lillehammer. Bien qu'Emma Aicher soit à sa poursuite, elle a renoncé à la descente de samedi.