La skieuse schwytzoise de 32 ans a connu blessures, pertes et déceptions, mais continue de se battre. Après une amère quatrième place aux JO, elle a retrouvé force et motivation grâce à sa famille et son entourage.

Mathias Germann

La photo date d'environ 27 ans. Wendy Holdener arbore un œil au beurre noir. «Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé», confie sa mère Daniela Holdener en souriant. Selon elle, le fait que Wendy sourie malgré sa blessure est typique de sa fille. «Wendy a souvent connu des revers dans sa vie et dans sa carrière, mais la joie est toujours revenue.»

Des blessures, le décès de son frère Kevin, des échecs sportifs… Entre ces moments difficiles, il y a toujours eu des instants forts: des victoires, des médailles et du bonheur dans sa vie privé. Wendy Holdener a traversé beaucoup d’épreuves au cours des 16 années où elle a participé à la Coupe du monde.

Dernièrement, la skieuse de 32 ans a dû digérer une amère déception: une quatrième place au slalom olympique. «La pire des places. Ça fait mal», a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux. Elle avait travaillé pendant des mois pour cette course, avec un objectif clair: l’or. Elle l’a manqué. «Mais je vais me relever», a-t-elle assuré.

Elle a rencontré sa nièce

Pour se ressourcer, elle est allée voir son frère. Il a fallu dix jours à Wendy Holdener pour digérer la frustration de Cortina. Dix jours sans ski. «Quand Wendy est autant déçue, nous la laissons souvent seule. Elle doit d'abord digérer», explique Daniela Holdener. Sa fille a profité de cette courte pause pour s’envoler vers Hong Kong, où elle a rencontré pour la première fois sa nièce, Sophia – le frère de Wendy, Steve Holdener, est devenu papa.

De retour à Unteriberg (SZ), Wendy Holdener a repris l’entraînement, entre ski et préparation physique, et s’est remise à travailler dur. «Nous avons souvent dit à Wendy qu’elle devait davantage profiter de ses succès. Mais elle veut toujours aller plus loin, c’est ce qui la caractérise. C’est une grande combattante.»

Troisième meilleure slalomeuse du monde

La récompense? Wendy Holdener s’est récemment classée troisième au slalom d’Åre (Suède). «Cette place sur le podium signifie beaucoup pour moi», a-t-elle déclaré. Lors de la finale de la Coupe du monde en Norvège, elle compte récidiver. «Je vais tout donner pour que ça marche», assure-t-elle.

Au classement du slalom, Holdener est troisième derrière Mikaela Shiffrin (30 ans, USA) et Camille Rast (26 ans, Suisse). L’Autrichienne Katharina Truppe (30 ans) est quatrième, avec actuellement 27 points de retard. Autrement dit, pour défendre sa place sur le podium, la Schwytzoise devra garder Truppe à distance.