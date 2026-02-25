Après la frustration des Jeux olympiques, la star du ski Wendy Holdener s'offre une pause. Elle rend visite à son frère à Hong Kong et fait ainsi la connaissance de sa filleule.

Ramona Bieri

Aux Jeux olympiques, Wendy Holdener a tout misé sur le slalom. Pour se concentrer pleinement sur cette épreuve, la Schwytzoise a renoncé au géant afin de profiter d’une session d’entraînement supplémentaire. Un coup de poker qui n’a pas payé, puisque Wendy Holdener a terminé quatrième.

«A la fin, j’ai tout donné – cette quatrième place est d’autant plus amère», a confié Wendy Holdener au micro de la SRF après la course, les larmes aux yeux.

Une pause bien méritée

La déception est grande, mais Wendy Holdener dispose de suffisamment de temps pour se ressaisir. Le prochain week-end technique de la Coupe du monde n’est prévu qu’à la mi-mars à Åre (Suède). Elle en profite pour souffler et rendre visite à son frère Steve Holdener et à sa femme Polly Holdener à Hong Kong. C’est là qu’elle fait la connaissance d’une personne très spéciale: Wendy Holdener est récemment devenue la marraine d’une petite fille. Elle partage cet heureux événement sur Instagram.

«Sophia rencontre sa marraine pour la première fois», écrit sa belle-sœur à propos d’une photo montrant Wendy Holdener poussant fièrement le landau. La star du ski commente la publication avec un smiley aux yeux en forme de cœur.

Une consolation pleine de douceur

La petite Sophia aidera Wendy Holdener à digérer la frustration des Jeux olympiques. Une consolation d’autant plus agréable que le calendrier des courses permet de profiter de ces moments précieux en plein milieu de la saison. Le frère aîné de Wendy Holdener, Steve Holdener, vit depuis des années à Hong Kong et a même fondé un fan-club asiatique pour sa sœur.

En l’espace d’un an, c’est le deuxième voyage pour un heureux événement qui conduit Wendy Holdener chez son frère. En avril dernier, Steve Holdener et Polly Holdener avaient célébré un mariage romantique sur la plage. «Fière sœur», avait alors écrit Wendy Holdener sur Instagram. «Célébrer votre amour est quelque chose que nous n’oublierons jamais». Aujourd’hui, leur filleule vient couronner cet amour.