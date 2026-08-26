Lors d'un point presse à 160 jours des Mondiaux de Crans Montana, le champion de ski a ouvert le livre à souvenirs. Il regrette juste de ne pas avoir profité de l'ambiance.

ATS Agence télégraphique suisse

Quadruple médaillé aux Mondiaux de Crans-Montana en 1987, Pirmin Zurbriggen demeure une icône du sport suisse. Et naturellement, le Haut-Valaisan se réjouit des Mondiaux de 2027. «Honnêtement, on me parle encore aujourd'hui presque tout le temps de 1987», raconte le champion lors d'un point presse organisé à 160 jours du début des Mondiaux 2027. Au départ de la piste féminine du Mont-Lachaux, «Zuzu» a les yeux qui brillent, comme Erika Reymond-Hess, elle aussi invitée par les organisateurs pour symboliser la razzia de médailles (14) de l'époque.

«C'était cet ensemble qui avait de la valeur, souligne celui qui avait remporté quatre breloques (l'or en super-G et géant et l'argent en descente et combiné). Il fallait être prêt pour cet événement et j'ai besoin d'un livre pour raconter tout ça.» Ce livre, il le sortira en octobre. Le Haut-Valaisan aux 40 succès en Coupe du monde et aux quatre grands globes confie même qu'il va livrer dans ces pages le secret de cette réussite majuscule sur le Haut-Plateau.

Quand on lui demande si le titre olympique de 1988 en descente à Calgary n'a pas davantage de valeur que les quatre médailles de 1987, le skieur de Saas Almagell s'arrête un instant pour réfléchir: «Alors en Suisse, c'est 1987, je peux vous l'assurer! Les gens me parlent surtout de ça. A l'étranger ou lorsque je suis avec des gens venant de l'étranger, par exemple des Chinois, c'est le titre olympique qui revient. De leur dire que tu es champion du monde, c'est bien. Mais quand tu leur dis que tu as été champion olympique, ça change. Je ne peux pas comparer les deux. Ce que je sais en revanche, c'est que je connais la valeur de rentrer des Mondiaux à la maison avec quatre médailles.»

« Les gens vivaient le truc »

Se replonger dans les souvenirs de 1987, c'est rappeler l'ambiance indescriptible autour de la piste avec ces gens beaucoup trop près des coureurs. «Avec le recul, je pense que je n'ai pas assez pu profiter de l'ambiance, évoque Zurbriggen. Les gens vivaient le truc. Et je suis désolé de le dire comme ça, mais quand les Valaisans sont derrière vous, ils sont incroyables et mettent des émotions.»

En plus des champions du passé, Crans-Montana a invité des athlètes actuels pour faire le lien entre passé et présent. Michelle Gisin et Franjo von Allmen sont venus en tant qu'ambassadeurs. Vainqueur des deux dernières descentes à Crans, le triple champion olympique est logiquement favori pour la course de février.

Est-ce que Pirmin Zurbriggen a des conseils pour le jeune Bernois? «Je crois qu'il sait comment faire, rigole le Haut-Valaisan. Il n'a pas voulu trop se dévoiler. C'est une piste qui correspond à ses qualités de glisseur, il l'a déjà prouvé. Il sait comment créer de la vitesse. Mais attention, d'autres seront là pour le challenger. Ce sera vraiment très intéressant!»