Marco Odermatt sous le signe du 50 dans les Dolomites

En cette fin de semaine, Marco Odermatt a l'occasion de rentrer dans le cercle fermé des skieurs qui ont décroché 50 victoires sur le cirque blanc. Mais il se méfie du Kamelbuckel.

AFP Agence France-Presse

A cinquante jours du coup d'envoi des JO 2026 (6-22 février), Marco Odermatt peut entrer dès jeudi à Val Gardena dans le club très fermé des skieurs comptant 50 victoires en Coupe du monde de ski alpin.

Moins d'un an après s'y être imposé pour la première fois, «Odi» retrouve la Saslong et peut écrire sur l'une des pistes les plus redoutées et légendaires du circuit une nouvelle page de sa légende. S'il s'impose jeudi, il rejoindra le Suédois Ingemar Stenmark (86 victoires), les Autrichiens Marcel Hirscher (67) et Hermann Maier (54), ainsi que l'Italien Alberto Tomba (50) parmi les «cinquantenaires» du ski masculin.

Et si la première descente de Val Gardena, courue en format raccourci pour remplacer celle de Beaver Creek annulée le mois dernier, ne devait pas lui sourire, Odermatt, 28 ans, aura encore trois autres chances de victoire, avec un super-G vendredi et une autre descente, sur l'intégralité de la Saslong cette fois, samedi, avant un géant à Alta Badia dimanche.

«Passage le plus redouté du circuit»

Déjà vainqueur à quatre reprises cet hiver, le lauréat des quatre derniers globes de No 1 mondial a, malgré une grosse frayeur, fait forte impression lors du seul entraînement officiel disputé sur la Saslong mardi.

Le champion du monde 2023 de la spécialité, vainqueur à Beaver Creek de la seule descente disputée jusque là, a devancé l'Autrichien Daniel Hemetsberger de 72 centièmes et l'Italien Dominik Paris de 78 centièmes

Il n'a pas pu reconnaître une seconde fois la Saslong, et son Kamelbuckel («le passage le plus redouté de tout le circuit de la Coupe du monde», a-t-il confié mardi), l'entraînement prévu mercredi ayant été annulé à cause de la pluie.

A l'aise à Alta Badia

Dimanche, le leader de la Coupe du monde retrouvera dans la vallée voisine à Alta Badia l'une de ses pistes préférées où il s'est imposé, en géant, en 2021, 2022, 2023 et 2024.

Mais le Nidwaldien a montré quelques inhabituels signes de fébrilité cet hiver dans sa discipline de prédilection dont il est champion olympique et où il a signé 28 de ses 49 victoires en Coupe du monde: il a chuté à Copper Mountain (Etats-Unis) et a dû se contenter de la 3e place à Val d'Isère où se sont imposés l'Autrichien Stefan Brennsteiner et son compatriote Loïc Meillard.

Si le géant n'est pas aussi outrageusement dominé par «Odi» que les hivers précédents, que dire des montagnes russes du slalom: en trois courses, à Levi (Finlande), Gurgl (Autriche) et Val d'Isère, il y a eu trois vainqueurs, et même trois podiums, différents.

Au programme dans les Dolomites

Jeudi: (11h45) première descente de Val Gardena, remplaçant celle de Beaver Creek (format sprint)

Vendredi: (11h45) super-G de Val Gardena

Samedi: (11h45) seconde descente de Val Gardena

Dimanche: (10h00) première manche du slalom géant d'Alta Badia

(13h00) seconde manche du slalom géant d'Alta Badia

Lundi: (10h00) première manche du slalom d'Alta Badia

(13h00) seconde manche du slalom géant d'Alta Badia