Marco Odermatt brave la neige et la mauvaise visibilité lors du premier entraînement de descente à Val Gardena. Le Nidwaldien s'impose avec une large avance, tandis que plusieurs concurrents chutent.

Benjamin Gwerder

Les skieurs de beau temps peuvent rester à la maison! Les Dolomites se sont montrées sous leur visage le plus ingrat lors du premier entraînement de descente sur la Saslong, à Val Gardena (Italie). Ciel chargé, chutes de neige et visibilité délicate: les conditions étaient loin d’être idéales.

Une fois de plus, Marco Odermatt a prouvé qu’il savait aller vite, quelles que soient les circonstances. Déjà vainqueur de la dernière descente disputée sur cette piste, le Nidwaldien a de nouveau signé le meilleur temps… 361 jours plus tard.

À l’arrivée, Marco Odermatt comptait plus d’une seconde d’avance sur l’Américain Bryce Bennett. Certes, quelques skieurs se sont intercalés entre les deux, mais le meilleur chrono n’a jamais été menacé. Le champion suisse a ainsi remporté ce premier entraînement devant l’Autrichien Daniel Hemetsberger (+0’’72) et l’Italien Dominik Paris (+0’’78).

Des blessures côté autrichien

La séance a en revanche tourné au cauchemar pour Stefan Babinsky. L’Autrichien né en Allemagne, auteur de deux top 10 depuis le début de la saison, a chuté lors de sa descente d’entraînement, après que deux coureurs précédents n’aient pas rallié l’arrivée. Selon l’agence APA, il ne se serait toutefois pas blessé.

La situation est plus inquiétante pour l’espoir de la vitesse autrichienne Stefan Eichberger. Le skieur de 25 ans a manqué les célèbres bosses de chameau et a violemment percuté une contre-pente à la réception. Une blessure au genou est à craindre. Il a dû interrompre sa course en hurlant de douleur.

«Ce n’était sans doute pas très rapide aujourd’hui à l’entraînement, explique Stefan Eichberger à la presse. En atterrissant dans la contre-pente du troisième Kamelbuckel, j’ai pris un choc assez violent. En continuant, j’ai tout de suite senti que je ne pouvais plus vraiment mettre du poids sur ma jambe. J’ai dû m’arrêter, la douleur était trop forte et je ne pouvais plus tenir correctement sur les skis.»

Les Suisses au rendez-vous

Côté suisse, aucun motif d’inquiétude. Marco Odermatt n’a pas été le seul à briller dans ces conditions difficiles. Alexis Monney s’est classé quatrième (+0’’82) et Niels Hintermann a également intégré le haut du classement avec une solide sixième place (+1’’13).

Les autres Suisses occupent les rangs 10 (Stefan Rogentin, +1,81), 37 (Arnaud Boisset, +4,42) 39 (Rösti, +4,67), 42 (Marco Kohler, +4,85), 43 (Alessio Miggiano, +4,88), 45 (Justin Murisier, +5,04), 49 (Livio Hiltbrand, +5,24), 56 (Gaël Zulauf, +5,87) et 75 (Torrent, +8,19). Franjo von Allmen, 61e, perd beaucoup de temps (+6,24). Le Bernois aborde toutefois la deuxième moitié du parcours en douceur. Au total, treize coureurs suisses ont participé au premier entraînement sur la Saslong.