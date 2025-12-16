Marco Odermatt s'est fait très peur à l'entraînement

Le premier entraînement de descente à Val Gardena a posé des problèmes aux skieurs. Marco Odermatt, vainqueur l'année passé, se livre après le premier entraînement.

Marcel W. Perren, Sven Thomann

Le Saslong a montré son vilain visage lors du premier entraînement de descente. Entre chutes de neige et visibilité inexistante par endroits, les deux premiers coureurs chutent déjà après avoir franchi les fameuses bosses de chameau. Plus tard, l’Autrichien Stefan Babinsky tombe à son tour.

Même dans ces conditions extrêmement difficiles, l’un d’eux réalise une excellente course: Marco Odermatt. Le Nidwaldien, qui a remporté l’an dernier sa première victoire sur la descente du Saslong, skie sept dixièmes plus vite que le héros local Dominik Paris, deuxième.

Mais cette répétition a aussi réservé un moment brutal au grand Odermatt. Il choisit des mots clairs pour Blick: «Après le saut sur la bosse du chameau, j’ai presque chié dans mon pantalon». Compréhensible, car l’athlète aux 49 victoires en Coupe du monde a atteint une hauteur d’environ huit mètres lors de son envol au-dessus de ces bosses mythiques.

Passivité punie sur ces bosses

«Les bosses de chameau sont pour moi le passage le plus redouté de tout le circuit de la Coupe du monde», avoue Marco Odermatt. «Avant n’importe quel autre passage clé, tu peux freiner brièvement lors d’un premier entraînement. C’est exactement ce qui ne fonctionne pas ici. Si tu n’appuies pas à fond sur ce saut, ça claque.»

C’est aussi ce qui a causé les chutes des deux ouvreurs et de Stefan Babinsky: après un saut trop passif, ils n’avaient pas suffisamment de hauteur pour franchir la deuxième et la troisième bosse d’un seul coup. Ils se sont ainsi envolés dans la dernière bosse.

Le même endroit a été fatal à Stefan Eichberger, espoir autrichien de la vitesse (sixième en super-G et septième en descente à Beaver Creek). Faute de vitesse suffisante au moment du saut, le skieur de 25 ans a atterri directement sur la contre-pente de la réception. Par la suite, Eichberger a dû repartir avec de fortes douleurs au genou.

Gros retard pour Franjo von Allmen

La semaine dernière, Franjo von Allmen (24 ans) a chuté lors du super-G de Beaver Creek. Comme le Bernois a souffert de contusions au tibia en atterrissant dans la barrière de sécurité, sa capacité à skier à son meilleur niveau à Val Gardena était incertaine. À en juger par son classement à l’entraînement, la réponse semble être claire Le champion du monde de descente pointe au 61e rang, à 6’’24.

Mais au dernier temps intermédiaire, von Allmen était sept dixièmes plus rapide que le double vainqueur du Saslong Bryce Bennett (33 ans), qui termine cet entraînement avec le septième meilleur temps.

Von Allmen a toutefois abandonné bien avant l’arrivée, mais pas en raison de problèmes physiques. «Après ma chute à Beaver Creek, j’ai suivi les conseils de mon physio et je n’ai vraiment rien fait pendant une semaine. C’était visiblement la bonne stratégie, mon tibia se sent étonnamment bien après cette descente d’entraînement», explique le skieur de 24 ans, visiblement soulagé. Il n’aura donc probablement pas besoin de l’attelle de protection qu’il s’était fait fabriquer avant de se rendre dans le Tyrol. «Comme cela a bien fonctionné sans ces attelles à l’entraînement, je skierai probablement sans elles lors des courses.»

«Pas un sentiment agréable»

Au-delà de l’évolution réjouissante de son tibia, cet entraînement a toutefois parfois ressemblé à un choc pour von Allmen. «Dans la partie supérieure, je ne voyais presque rien. Ce n’est pas une sensation agréable quand tu survoles la première vague et que tu ne sais pas quand tu vas atterrir.»

Les descendeurs pourraient ressentir les mêmes sensations désagréables lors du deuxième entraînement: les météorologues prévoient à nouveau des chutes de neige mercredi à Val Gardena. En revanche, les prévisions sont bonnes pour la descente raccourcie de jeudi, le super-G de vendredi et la descente originale de samedi. Mais il faudra malgré tout faire preuve de courage.