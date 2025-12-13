Il s'agit déjà du quatrième triplé suisse de l'année!

Loïc Meillard, Luca Aerni et Marco Odermatt signent un triplé suisse en géant à Val d’Isère, le troisième de l’histoire de la discipline en Coupe du monde. Le précédent, toutefois, ne remonte pas à si longtemps.

Stefan Meier

Loïc Meillard a remporté le géant de Val d’Isère devant ses compatriotes Luca Aerni et Marco Odermatt. Un triplé suisse: cela s’est produit 16 fois dans l’histoire de la Coupe du monde masculine. Quatre de ces triplés sont tombés en 2025, à cheval sur deux saisons. En cette année olympique, les démonstrations de force des athlètes de Swiss-Ski se multiplient donc.

Rien qu’en géant, il s’agit du deuxième triplé cette année, après celui réalisé au printemps dernier à Hafjell par Meillard, Odermatt et Thomas Tumler. Ce jour-là, une disette de 42 ans dans cette discipline avait pris fin. Cette fois-ci, l’attente a été nettement plus courte.

Mais c’est en descente que les Suisses se montrent les plus dominants, avec jusqu’ici neuf triplés, dont deux lors de la saison dernière.