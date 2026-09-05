Mikaela Shiffrin fait la fête lors d'un mariage «country»

Mikaela Shiffrin a assisté au mariage de meilleur ami. Une célébration dans le style «country» où la star du ski américaine s'est éclatée.

Ramona Bieri

Les stars du ski Mikaela Shiffrin et Aleksander Aamodt Kilde sont fiancés depuis environ deux ans et demi. Mais les deux tourtereaux n'ont toujours pas commencé à organiser leur mariage, comme l'a récemment révélé la skieuse américaine dans son podcast «What's the Point with Mikaela Shiffrin». En cause: le peu de temps qu'ils parviennent à passer ensemble.

C'est justement pour cette raison qu'ils préfèrent ne pas consacrer ce temps précieux aux préparatifs, mais à d'autres choses. «Je ne suis pas du tout stressée. Je sais très bien avec qui je veux passer ma vie», confie Mikaela Shiffrin.

Avec un chapeau de cow-boy et sans son fiancé

La star du cirque blanc est-elle malgré tout à l'affût d'idées pour son propre mariage? Le week-end dernier, elle était en tout cas conviée à une célébration du genre. Son ami d'enfance Alex Leever s'est marié. «J'ai passé le week-end à fêter le mariage de mon tout premier ami avec l'amour de sa vie», a écrit Mikaea Shiffrin sur Instagram.

La fête s'est tenue dans un ranch, sur fond d'ambiance country. Sur plusieurs clichés, on voit ainsi Shiffrin coiffée d'un chapeau de cow-boy, sa robe bleu foncé assortie à des bottines et à une veste en cuir.

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La skieuse a assisté à la cérémonie entourée de sa mère Eileen, de son frère Taylor et de la compagne de ce dernier, Kristiana. L'amour de sa vie, en revanche, brillait par son absence: la préparation de saison de Kilde ne lui a pas permis de faire le déplacement. Le Norvégien se trouve actuellement en stage d'entraînement au Chili. Il n'a pas manqué de commenter les photos de sa fiancée, gratifiées de trois cœurs.

Même sans lui, Mikaela Shiffrin s'est visiblement beaucoup amusée. «10 sur 10, je ne peux que le recommander. C'était vraiment génial», a-t-elle écrit. Le jeune marié s'est lui aussi réjoui de compter une invitée aussi célèbre à sa noce. «Merci pour tout. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble depuis l'école», a-t-il répondu sous les photos.