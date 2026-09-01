Lindsey Vonn va devoir subir une nouvelle opération

Ramona Bieri

Lindsey Vonn s'est fracturé la jambe de manière complexe il y a près de sept mois, lors d'une chute dans la descente olympique. L'Américaine n'a toujours pas décidé si elle allait tenter un nouveau retour à la compétition. Mais la «Speed Queen» s'entraîne avec assiduité, enchaîne les exercices de renforcement musculaire et a pu remonter récemment sur un vélo pour la première fois.

Une cicatrice cachée à l'US Open

Actuellement, Lindsey Vonn se trouve à New York. Ce week-end, elle s'est rendue à l'US Open, où elle a elle-même pris la raquette. Parmi ses adversaires figuraient notamment Kim Clijsters, Jimmy Connors et Tommy Haas. «J'ai eu la chance de jouer quelques matches avec ces champions… quel privilège», écrit Vonn sur Instagram. Elle tient aussi à rassurer ceux qui s'inquiètent pour elle: son médecin lui aurait donné le feu vert pour jouer, tant que sa jambe ne la fait pas souffrir.

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Lindsey Vonn dissimule sa cicatrice, longue de plusieurs centimètres, sous un pansement. Et même si tout semble bien se passer pour l'instant, elle reste encore loin d'être prête pour un éventuel retour en Coupe du monde. «Je me sens bien. Ça va mieux», confie-t-elle à Eurosport, avant de révéler: «J'ai encore une opération à subir.» Elle précise: «J'essaie de devenir plus forte. Une fois mon ligament croisé remis en place, il me restera encore un long chemin à parcourir.»

« Encore neuf mois avant la guérison »

Elle ne peut pas encore dire précisément quand cette intervention aura lieu, mais ce sera certainement cet hiver. Lindsey Vonn espère pouvoir l'effectuer dès novembre. «Ensuite, il faudra encore neuf mois pour la convalescence», explique-t-elle, laissant toutefois son avenir dans le ski en suspens: «Je ne peux pas encore me projeter plus loin.»

Sa détermination, elle, ne devrait pas faire capoter ce projet. «J'aime bien quand quelqu'un me rabaisse, ou quand j'ai l'impression d'être rabaissée», a récemment confié Lindsey Vonn dans le podcast «Pretty Tough». Les provocations lui servent de carburant pour travailler encore plus dur. «Ça peut être des choses tout à fait insignifiantes, mais j'ai simplement besoin d'une raison pour me pousser encore plus loin.»

C'est peut-être précisément pour cette raison qu'elle fera son retour. Son come-back à la compétition avec une prothèse partielle du genou avait déjà déclenché une vague de critiques. Et cela s'est vérifié plus encore lors de sa participation aux Jeux olympiques 2026, malgré une rupture du ligament croisé. Même après sa chute, certaines voix se sont élevées pour demander pourquoi Lindsey Vonn n'annonçait pas sa retraite. C'est précisément là qu'elle pourrait puiser aujourd'hui sa motivation décisive. Et l'envie de prouver, une fois de plus, à tout le monde ce dont elle est capable.