Retraité du ski, Daniel Albrecht présente sa nouvelle vie

Onze ans après sa retraite, l'ancien champion du monde de ski Daniel Albrecht fait son retour - dans une émission de télévision. Le Valaisan raconte ce qui le préoccupe aujourd'hui et comment lui et son épouse Kerstin fonctionnent en tant que parents séparés.

L'ancien champion de ski vit dans une maison en bois à Fiesch VS avec son épouse Kerstin, sa fille Maria et ses deux chiens. Le couple est toutefois séparé. Photo: Kurt Reichenbach

Nadine Gerber

«Quand les nuits tombent tôt, que le brouillard s’installe, et qu’il fait froid. Le rhume des foins s’en est allé, et la neige arrive bientôt. C’est à ce moment-là que je me sens bien.» À 41 ans, Daniel Albrecht aime philosopher. Lorsqu’il partage ses réflexions, une lueur espiègle illumine son regard. Installé confortablement dans un fauteuil, un espresso à la main, il respire la sérénité. «Je vais bien.»

La vie de l'ancien skieur est faite de hauts et de bas. L'or aux Championnats du monde de ski alpin en 2007 en combiné. En 2008, il remporte quatre courses en Coupe du monde et se trouve dans la forme de sa vie. Mais lors du dernier entraînement de la descente du Hahnenkamm à Kitzbühel en 2009, il se rate sur le saut d'arrivée et atterri lourdement. Traumatisme crânien. Tout est terminé. Les images font le tour du monde. Le Valaisan reste trois semaines dans le coma. Plus tard, il se bat pour revenir à la vie et aux pistes de course, mais ne peut plus renouer avec ses grands succès.

Après, tout est différent

«Le ski restera toujours ma passion», dit-il quinze ans après son accident. «Cette sensation de pouvoir aller sur les pistes tôt le matin au lever du soleil, l'air frais, la neige.» Aujourd'hui, il estime que le ski n'est plus aussi intéressant qu'à l'époque et rit. «Je n'ai plus de skis parfaitement préparés, ni de pistes libres.» Dans sa tête, il sait encore exactement ce que l'on ressent lors d'une course - mais il ne peut plus le mettre en pratique. C'est toutefois le cas depuis son accident. «J'étais toujours en retard sur tout.»

Daniel Albrecht, grand amoureux de la nature, avec ses chiens Neo et Peppino (gauche). La forêt lui permet de se détendre.

Avant celui-ci, son corps réagissait «avant même que je puisse penser à un problème. Depuis, c'est différent». Il lui aurait fallu plus de temps, «j'aurais pu m'en sortir. Si j'avais pu essayer à ma manière». Le système, il en est convaincu, lui a joué des tours. Il s'en est suivi une luxation de la rotule et la perte de son statut de cadre chez Swiss-Ski. En octobre 2013, il a décidé de mettre un terme à sa carrière - à seulement 30 ans.

Le sport compte toujours beaucoup pour lui. Presque tous les matins, Albrecht se lève tôt pour travailler sa condition physique. «Juste ce qu'il me faut pour me sentir bien.» Il est important pour lui d'être à l'écoute de son corps. «Si je fais quelque chose qui ne me plaît pas, je suis vite fatigué.» Une conséquence de sa chute.

Le Valaisan accorde beaucoup de place à ses désirs. Il rêve d'un «Campus B», un lieu d'apprentissage et de vie où enfants, adultes et personnes âgées cohabitent et s'entraident. Les enfants apprennent auprès de mentors ou de personnes de leur âge. Ils découvrent à leur propre rythme leurs capacités et apprennent à s'épanouir. Chacun devrait se concentrer sur ses points forts pour agir là où il peut avoir le plus d’impact. «Je peux aussi enseigner les mathématiques à un enfant en lui apprenant à skier», affirme-t-il avec conviction. C'est sa fille Maria, âgée de huit ans, qui lui a donné cette idée. «Je voulais qu'elle puisse vivre son individualité, qu'elle puisse découvrir de manière autonome où se situent ses intérêts et comment elle souhaite apprendre. Je ne voulais pas qu'elle fasse partie d'un système fixe.»

Difficultés avec le système

Le mot système revient souvent. Albrecht a du mal avec lui. École, formation, travail, retraite. «Les enfants savent très bien ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin et ce pour quoi ils travaillent. Mais ils perdent leurs qualités en cours de route.» Il est également conscient du fait que «je ne peux pas survivre dans le système uniquement avec des visions. Je dois aussi gagner de l'argent». Il rit à nouveau. «Comment vais-je y arriver avec le campus? Il me manque encore la solution.»

Dani Albrecht construit à Fiesch un immeuble de quatre appartements. Il discute des plans avec le contremaître Dorian Gorsatt (gauche).

Il a reçu de ses parents, à titre d'héritage anticipé, un restaurant qu'il a mis en location. Il donne régulièrement des conférences, travaille comme conseiller et donneur d'idées pour des entreprises. Il en dirige d'ailleurs deux. En outre, il construit actuellement un immeuble d'habitation dans son village natal de Fiesch. Quatre appartements y seront construits selon sa philosophie. Le climat intérieur est ainsi axé sur la santé et le bien-être des personnes. «Le mode de construction est entièrement naturel, il n'y a pas de composés chimiques ni d'isolation. Nous utilisons du bois local non traité et, grâce au photovoltaïque, les coûts d'entretien sont faibles». Albrecht espère vendre les appartements l'été prochain.

Plus de temps pour la famille

Le Valaisan a aussi cédé sa marque de vêtements de ski Albright à Ochsner Sport. «Cela m'a permis de n'être qu'un père pendant quelques années. J'ai vraiment pu profiter des premières années de ma fille.» Le temps passé avec Maria est important pour lui. Le mercredi est sa journée. Avec son épouse Kerstin, il gère l'éducation. «Nous nous répartissons toutes les tâches de manière égale et simple, en fonction de nos capacités et de nos réserves d'énergie. Nous avons un accord: si l'un n'en peut plus, l'autre prend le relais.» Ils sont amis, parents, partenaires commerciaux et vivent ensemble. «Mais nous ne sommes plus des amoureux depuis longtemps.» Pour eux, c'est ainsi.

Daniel Albrecht est heureux dans sa nouvelle vie.

Plusieurs années après sa retraite, Daniel Albrecht ose revenir sur le devant de la scène. Il participe à la nouvelle émission de SRF «Champion des Champions». Sept légendes du sport suisse, dont Patty Schnyder, Donghua Li ou Franco Marvulli, partagent une villa en Andalousie, se mesurent dans des compétitions sportives et racontent leur carrière. «Je n'avais plus passé d'aussi bonnes vacances depuis longtemps», confie-t-il.

«Les discussions étaient très intéressantes, profondes et se poursuivaient même lorsque la caméra ne tournait plus.» Chaque sportive, chaque sportif a vécu son propre destin. «Il y a eu beaucoup de larmes. Maintenant encore, j'ai presque les larmes aux yeux quand j'y repense.» Albrecht prévoit une journée de ski à Zermatt pour ses compagnons de télévision et trois d'entre eux auraient déjà accepté. Il se réjouit de partager sa passion avec ces autres légendes. Tant pis si les skis ne seront pas parfaitement préparés.