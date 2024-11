«Lindsey Vonn est déjà en grande forme!»

1/7 Photo: Blicksport

Mathias Germann

Lindsey Vonn a été éloignée des pistes pendant cinq ans. Elle a une articulation du genou artificielle depuis avril dernier et a fêté son 40e anniversaire il y a un mois. Mais elle est bien déterminée à revenir dans le monde du ski de compétition. Mais que signifie «revenir»? Quand on a remporté l'or aux championnats du monde et aux Jeux olympiques, ainsi que 82 victoires en Coupe du monde, on ne veut pas seulement participer à la course. On veut également monter sur la plus haute marche du podium.

Le chemin est long pour y parvenir. Mais le premier pas a été effectué puisque Lindsey Vonn s'est récemment entraînée avec l'équipe américaine à Copper Mountain (USA). «Lindsey est en grande forme. Sur la piste, lors de la reconnaissance et après l'entraînement, elle était déjà tout à fait elle-même, pleinement motivée et concentrée sur sa tâche. Je l'ai vue très satisfaite et heureuse», rapporte Stefan Abplanalp. Le Bernois, qui a permis à Vonn de retrouver l'élite mondiale en 2015 après une blessure en tant que coach, a assisté de près à l'entraînement de Vonn dans le Colorado. Là-bas, il s'occupe de la descendeuse américaine Breezy Johnson (28 ans).

Vonn doit faire baisser ses points FIS

Lundi, Vonn s'est entraînée au slalom géant, puis mardi à la descente. «J'ai été impressionné par la manière dont elle a progressé d'une manche à l'autre. On pouvait voir sa confiance en elle et sa détermination grandir. Certains virages étaient déjà vraiment bons», a déclaré l'expert de la TV alémanique. Jusqu'à présent, l'ancienne reine de la vitesse s'essayait sur des pistes faciles avec une intensité modérée. Cela va bientôt changer. «Il s'agit désormais de découvrir comment les forces et les coups agissent sur le genou dans les virages», poursuit le technicien.

Le fait est aussi que le temps presse. Du moins si Vonn devait effectivement planifier son retour en Coupe du monde pour St-Moritz (21 et 22 décembre). En effet, contrairement à Marcel Hirscher (35 ans, Autriche), qui a également fêté un retour très remarqué, Vonn, spécialiste de la vitesse, doit d'abord faire baisser ses points FIS. Ce n'est qu'ensuite que sa fédération pourra demander une invitation.

Retour en Coupe du monde à St-Moritz, ou en 2025?

Elle a actuellement 104 points FIS en descente et 93 en Super G. Comment va-t-elle faire pour y arriver? Selon nos informations, pas moins de quatre courses de vitesse FIS devraient être programmées à Copper Mountain les 7 et 8 décembre (deux super-G, deux descentes). Étant donné que l'on peut s'attendre à un nombre important de participantes - ce qui permet d'obtenir de meilleurs points - Lindsey Vonn pourrait déjà atteindre son objectif là-bas en réalisant des courses solides.

Mais qu'en sera-t-il ensuite? Stefan Abplanalp appelle à la prudence: «Un retour à St-Moritz est un objectif très élevé». Il est donc également possible qu'elle ne skie pas au plus haut niveau avant la nouvelle année. Ce qui est sûr, c'est que l'Américaine souhaite prendre le départ à Beaver Creek (USA) à la mi-décembre en tant qu'ouvreuse. «Lindsey est très ambitieuse et je pense qu'elle ne reviendra dans le circuit que lorsqu'elle aura le sentiment de pouvoir rivaliser avec les meilleures», selon son ancien coach.

«Elle sait comment gagner des courses»

Tout le monde ne croit pas au conte de fées de Vonn. La légende du ski autrichien Franz Klammer (70 ans) a fait part au portail «Oe24» de son incompréhension face à son retour. «Si elle fait vraiment ça avec son genou cassé et sa prothèse, elle prend un risque inconsidéré», a-t-il déclaré. Bernhard Russi (76 ans) nous a confié que selon lui, ce retour était un «no-go absolu» et Sonja Nef (52 ans) a déclaré: «A 40 ans, tu ne peux pas te donner à fond comme ça... et encore moins avec une articulation de genou artificielle».

Stefan Abplanalp ne sait pas non plus si le genou de Lindsey Vonn sera suffisamment prêt. Mais il est convaincu qu'elle pourra bientôt retrouver son meilleur niveau physique. Avec Red Bull et l'équipe américaine, elle dispose en outre d'un environnement parfait. Il cite un autre point important: «Le sport n'a pas beaucoup changé au cours des cinq dernières années. Le matériel, les parcours et le rythme sont fondamentalement identiques». Selon Abplanalp, l'immense expérience de près de 400 courses de Coupe du monde l'aidera certainement aussi. Et il ponctue par le point principal: «Elle sait comment gagner des courses».