Lindsey Vonn tente un retour audacieux sur le circuit de ski à 40 ans et avec une prothèse de genou. Les anciens champions suisses Sonja Nef et Bruno Kernen mettent l'Américaine en garde contre les risques et doutent des chances de la voir atteindre les sommets.

1/10 A 40 ans et avec un genou artificiel, Lindsey Vonn veut revenir en Coupe du monde. Photo: AFP

Mathias Germann

La reine retourne dans son royaume. Mais est-ce vraiment une bonne idée? L'ex-reine de la vitesse Lindsey Vonn ose faire son retour dans le cirque du ski. Pourtant, en 2019, peu après sa retraite, elle avait déclaré en pleurant: «Mon corps est brisé et irréparable». Il s'est avéré qu'il était pourtant réparable - elle s'est fait opérer deux fois du genou ces dernières années en raison de douleurs infernales. Aujourd'hui, elle a 40 ans et une prothèse du genou droit.

Vu de l'extérieur, son retour ressemble pour beaucoup à un acte kamikaze. Mais qu'en pensent deux anciens skieurs suisses qui, comme Lindsey Vonn, ont remporté l'or aux championnats du monde et se sont également fait poser une prothèse du genou après leur carrière?

Sonja Nef et Bruno Kernen ont 52 ans. «Grâce à l'opération, j'ai extrêmement gagné en qualité de vie et je fais par exemple sans problème de belles randonnées avec ma famille», déclare Nef. Sonja Et Bruno Kernen ajoute: «Je peux même à nouveau jouer au unihockey - avec les seniors des Red Ants Altendorf». Tous deux ne souffrent d'aucune douleur dans leur vie quotidienne et dans la pratique de leurs hobbies.

Lindsey Vonn gagnera-t-elle à nouveau?

Jusque-là, tout va bien. Seulement voilà: Lindsey Vonn ne veut pas faire de la randonnée ou jouer au unihockey. Non, elle veut dévaler à ski, à 120 km/h, les pistes les plus raides et les plus glacées du monde. Mais ce n'est pas tout: «Elle ne veut pas suivre le mouvement, elle veut être en tête», explique Bruno Kernen.

Le champion du monde de descente de 1997 et héros du Lauberhorn de 2003 ne croit toutefois pas à un retour du conte de fées. «Lindsey devrait progresser de manière continue dans les classements cette saison, en entrant de temps en temps dans le top 10. Cela devrait dépendre extrêmement du terrain et de la qualité de la neige - si la piste est compacte et sans traces, elle a de bonnes chances. Mais je ne lui fais pas confiance pour une place sur le podium en Coupe du monde»

Même avis pour Sonja Nef, la reine des géants appenzellois des championnats du monde 2001, qui ne s'attend pas à ce que Lindsey Vonn fasse grimper son nombre de 82 victoires. «C'est impossible. A 40 ans, tu ne peux pas te donner à fond comme ça, et encore moins avec une articulation de genou artificielle».

Raidir le genou lors de la prochaine blessure?

Tant Sonja Nef que Bruno Kernen soulignent que leurs genoux vont bien. Mais ils savent qu'ils ne doivent pas en faire trop. Car une autre blessure grave à leur jambe en titane pourrait avoir des conséquences désastreuses. «Mon médecin à Thoune, le Dr Rolf Hess, m'a fait comprendre que si je chutais violemment et que quelque chose devait se détacher du genou, il ne serait probablement plus possible de le réparer et il faudrait peut-être raidir le genou».

C'est donc avec un sentiment d'appréhension que Bruno Kernen devrait toujours considérer les futures courses de Lindsey Vonn en Coupe du monde. «Après cinq ans sans course, Lindsey doit prendre des risques pour pouvoir être à peu près en tête. Et quand on est à la limite, on peut aussi passer au-dessus».

«Je me suis dit: elle ne peut pas être aussi stupide»

Sonja Nef secoue la tête. «Une chute pourrait être dévastatrice, car Lindsey a un genou en métal. Point final. Aucun chirurgien au monde ne dirait que ce que fait Lindsey est intelligent».

Et de toute évidence, Lindsey Vonn ne prévoit pas de ne goûter qu'un peu à l'air de la Coupe du monde avant de dire définitivement «Goodbye». Elle aurait des informations selon lesquelles elle souhaiterait continuer à skier au moins jusqu'aux Jeux olympiques de 2026, selon Sonja Nef. Rien d'étonnant à cela: sur la Tofana de Cortina (Italie), où les femmes se battront pour les médailles, Lindsey Vonn a remporté douze victoires et huit autres places sur le podium - un bilan brillant. Si elle devait remporter l'or olympique l'année prochaine, ce serait un conte de fées tout particulier.

Mais justement: C'est au conditionnel. «Lindsey est une grande dame du sport, je ne veux en aucun cas minimiser ses succès. Bien au contraire. Mais pour moi, elle ne peut que perdre avec son retour», déclare Sonja Nef. Lorsqu'elle a entendu pour la première fois les rumeurs de retour, elle n'en a pas cru ses oreilles. «Je me suis dit: elle ne peut pas être aussi stupide. Mais elle l'est manifestement - malheureusement. Pour moi, Lindsey casse ainsi beaucoup de son image».

Lindsey Vonn a-t-elle besoin de briller encore?

Le génie de Lindsey Vonn sur les skis, son courage et son ambition sont indiscutables. En même temps, on peut supposer qu'elle connaît les risques de son retour. Pourquoi donc met-elle sa santé en danger? Pour Sonja Nef, il n'y a qu'une explication: «Je pense que Lindsey ne s'en sort pas dans la vie normale, où elle n'est pas toujours au centre de l'attention et où tout ne tourne pas autour d'elle. C'est pourquoi je suis désolée pour elle».

Bruno Kernen va dans le même sens. Tout comme Sonja Nef, il n'a pas été un showman durant sa carrière - tout le contraire de Lindsey Vonn, qui a toujours diffusé beaucoup de glamour en dehors des pistes. «Le sentiment d'être au départ d'une course, de ressentir l'adrénaline et parfois aussi la joie à l'arrivée, est irremplaçable après la retraite», explique Bruno Kernen.

Le Bernois est depuis ce printemps directeur général du fabricant de farts de ski Toko et observe le ski de très près. Il raconte: «Il m'a fallu un certain temps pour trouver un épanouissement, une satisfaction similaire, après ma vie de sportif. Mais c'était un processus et je n'ai jamais pensé une seule seconde à un éventuel retour».

Et aujourd'hui? Sonja Nef et Bruno Kernen continuent de skier - avec des genoux artificiels, beaucoup de plaisir et sans en faire trop. Cela ne suffit manifestement pas à Lindsey Vonn - elle veut plus.