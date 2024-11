Lara Gut-Behrami s'envole vers les États-Unis pour un entraînement en solo

1/6 Lara Gut-Behrami s'est entraînée sur la neige et dans la salle de forme. C'est là qu'elle veut faire ses débuts dans la saison. Photo: keystone-sda.ch

Mathias Germann

Lara Gut-Behrami (33 ans) ne laisse personne indifférent. C'était également le cas lors du début de la saison à Sölden. «Je suis restée quatre jours à plat dans mon lit, je ne pouvais rien manger et j'ai perdu presque tous mes muscles», racontait-elle alors, deux jours avant la course. Tout le monde était abasourdi, personne ne savait rien, ses fans s'inquiétaient. Peu après, on a appris que Gut-Behrami n'avait plus de sponsor principal et même une rencontre secrète avec le patron de Sölden, Jakob Falkner, n'a rien donné.

Et finalement, après la visite, elle a renoncé au slalom géant et a déclaré en larmes: «Je ne veux pas qu'une blessure décide de ma carrière. Je veux décider moi-même quand ce sera fini. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui».

Près d'un mois s'est écoulé depuis. Comme prévu, les vagues se sont calmées... mais pas encore totalement. La légende du ski Bernhard Russi revient sur le sujet pour Blick : «Le comportement de Lara m'a irrité. Si tu te sens mal avant une descente ou un super-G et que tu ne skies pas, tout va bien. Mais en slalom géant, avec un bon doossard? Je n'ai pas encore tout à fait compris cela aujourd'hui».

«Elle sait exactement ce dont elle a besoin»

Le fait est que Gut-Behrami ne s'est pas retirée, comme certains le pensaient. Au contraire. Elle s'est entraînée quelques jours à Sölden et a travaillé sur sa condition physique avec Flavio di Giorgio, l'entraîneur physique. Tout comme l'équipe de vitesse masculine, elle est en route pour Denver afin de s'entraîner à la descente et au super-G à Copper Mountain (USA).

Di Giorgio, mais aussi son père et entraîneur Pauli Gut et la physiothérapeute Ladina Eichholzer sont du voyage. «Je suis en train d'échanger avec elle. Lara est extrêmement expérimentée, elle sait exactement ce dont elle a besoin», explique Beat Tschuor, l'entraîneur en chef des femmes.

Pas encore de nouveau sponsor de tête

Lorsque le reste des cracks de la vitesse féminine suisse arrivera le 27 novembre pour le camp d'entraînement, Lara Gut-Behrami passera à autre chose. La raison: elle participe au slalom géant de Killington (USA). Mais comment se porte-t-elle, elle et son genou ?

Rappelons que Gut-Behrami avait déclaré avoir régulièrement des problèmes à ce niveau. «Je n'ai plus de nouvelles et c'est bon signe. Je pars du principe qu'elle prendra le départ à Killington», précise le technicien.