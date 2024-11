Lara Gut-Behrami est à la recherche de son nouveau sponsor

Blessée et malade, Lara Gut-Behrami s'entraîne en ce moment pour le slalom géant de Killington. Parallèlement, elle cherche un nouveau sponsor après la fin de sa collaboration avec Ragusa. Des discussions sont en cours avec des candidats potentiels.

1/4 Après 12 ans, Lara Gut-Behrami et son sponsor principal Ragusa ont mis un terme à leur collaboration. Photo: BENJAMIN SOLAND

Mathias Germann

Décidément, Lara Gut-Behrami fait les gros titres même lorsqu'elle ne skie pas. Après avoir renoncé à l'ouverture de la saison à Sölden en raison d'un manque de confiance et n'avoir pu retenir ses larmes devant les caméras, elle s'entraîne actuellement pour son prochain objectif: le slalom géant de Killington (USA). D'ici au jour de la course, le 30 novembre, la Tessinoise veut retrouver l'assurance qu'elle a perdue en octobre à la suite d'un coup au genou et d'une grippe qui a duré plusieurs jours.

Mais Lara Gut-Behrami est également très active en dehors de la neige. Avec son manager Alexandre Ahr, elle continue de chercher un sponsor principal, qui ornera son casque et son bonnet.

«A ma connaissance, différentes discussions sont en cours», explique Diego Züger. Le co-CEO de Swiss-Ski pense qu'après 12 ans de partenariat avec Ragusa, Lara Gut-Behrami est très convoitée en tant que championne en titre du classement général de la Coupe du monde. «Lara est très intéressante pour les sponsors potentiels. Je suis positif à l'idée qu'une athlète comme elle, qui appartient à la classe supérieure du ski, puisse bientôt présenter un nouveau sponsor», assure-t-il.

Ochsner Sport sur les rangs?

Selon les informations de Blick, Lara Gut-Behrami, Swiss-Ski et Marco Greco, directeur d'Ochsner Sport, se sont rencontrés fin octobre dans un restaurant zurichois pour un entretien. Il s'agissait toutefois d'une discussion autour d'un autre projet, précise Marco Greco.

Le fabricant suisse d'articles de sport a actuellement sous contrat deux poids lourds du ski, Corinne Suter et Loïc Meillard. Tous deux portent un casque Ochsner. Il semble peu probable que la Tessinoise soit également intégré au portefeuille.

Alors qui pourrait bien s'associer à la championne? En dehors des idées créatives et amusantes, c'est une histoire de gros sous. Lara Gut-Behrami aurait conclu à l'époque une collaboration d'un montant moyen à six chiffres avec Ragusa. Les chiffres ne sont pas communiqués, mais elle pourrait avoir gagné jusqu'à 700'000 francs par an.

Seulement voilà, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui jouent dans cette ligue. Sunrise, Raiffeisen, BKW et Helvetia, les partenaires actuels de Swiss-Ski, seraient les plus évidents. Les interlocuteurs sont connus et cela pourrait être mis rapidement en place. Reste à savoir si cela se fera.

Plus de liberté, moins d'argent?

Le fait est que, contrairement à des stars comme Marco Odermatt, Lara Gut-Behrami ne franchit pas la barre du million de francs, principalement parce qu'elle entreprend moins d'activités avec son sponsor, comme des rencontres avec des clients ou de séances d'autographes par exemple. La Tessinoise renonce totalement aux réseaux sociaux, ce qui empêche de promouvoir davantage de produits et de services.

En fin de compte, il ne devrait plus s'écouler beaucoup de temps avant que la skieuse ne s'engage dans une nouvelle coopération. Mais le montant de ses gains restera malgré tout un secret.