Mathias Germann

Elle est l'une des plus grandes sportives de l'histoire! Et elle est de de retour dans le monde du ski! Anna Veith, à 35 ans, ne se voit cependant pas gagner des médailles cet hiver: «Contrairement à Marcel Hirscher ou Lindsey Vonn, je n'aspire pas actuellement à un come-back, mais je veux encourager les gens, surtout dans le sport de masse, à bouger, à vivre sainement et à profiter du monde alpin de manière variée». C'est précisément pour cela que la légende du ski de Rohrmoos-Untertal, en Autriche, a conclu un partenariat avec le fabricant de skis Kästle.

Les Suissesses Jasmine Flury et Priska Ming-Nufer, entre autres, utilisent cette marque. «Si elles ont des questions ou souhaitent des conseils, elles peuvent m'appeler à tout moment. En principe, ce sont des athlètes indépendantes. Mais s'il s'agit d'aspects mentaux, de conseils d'entraînement ou de la gestion de la pression, je suis très volontiers à leur disposition».

Anna Veith soutient donc les Suissesses? Ceux qui considèrent cela comme un no-go en raison de la rivalité avec l'Autriche pensent de manière mesquine. En Coupe du monde, il existe de nombreuses amitiés entre les pays voisins. Personne ne le sait mieux qu'Anna Veith. La championne olympique, triple championne du monde et double vainqueur du classement général de la Coupe du monde est amie avec Lara Gut-Behrami depuis plus de dix ans.

Bien qu'elle ait été surprise que la Tessinoise fasse marche arrière à Sölden (Autiche), elle souligne: «Je trouve fort qu'elle ait la maturité de fixer ses priorités et de se fier à son intuition».

Elle-même n'a jamais renoncé au dernier moment à prendre le départ au cours de sa carrière, qu'elle a terminée en 2020. «Je n'ai jamais eu l'idée que je ne pourrais pas y arriver. Pour moi, il a toujours été important de participer même lorsque je ne me sentais pas au top de ma forme. De tels moments ont plutôt été l'occasion de me dépasser et d'évoluer».

Lara se concentrera peut-être sur les championnats du monde

Mère de deux enfants, Anna Veith, dont le mari Manuel gère une maison d'hôtes près de Schladming, s'est entretenue dernièrement au téléphone avec Lara Gut-Behrami. Elle ne révèle pas de quoi ils ont parlé exactement, mais Anna Veith pense toutefois que la Suissesse ne laissera rien au hasard cette saison et qu'elle travaillera sur ce qui compte le plus pour elle. «Je pourrais imaginer qu'elle se donne encore une fois à fond pour les très grands moments et qu'elle se concentre sur les courses qui lui tiennent à cœur».

Par exemple sur les championnats du monde de Saalbach (du 4 au 16 février). On se souvient que lors des derniers championnats du monde à Méribel (France) il y a deux ans, Lara Gut-Behrami était repartie bredouille. «C'était deux semaines de merde», disait-elle dans la frustration, avant de citer plus tard déjà les Championnats du monde de 2025 comme objectif.

Depuis, Lara Gut-Behrami est revenue au sommet: L'hiver dernier, elle a remporté le classement général de la Coupe du monde et les globes de discipline du slalom géant et du super-G. Sa classe est indiscutable, mais on se demande de plus en plus si, à 33 ans, elle peut encore fournir des prestations de haut niveau de manière constante. Anna Veith le pense: «Lara est une professionnelle absolue et sait exactement où elle se sent le mieux et comment répartir au mieux son énergie».

Un come-back? Elle laisse la porte ouverte

Reste la question: Anna Veith exclut-elle vraiment complètement un comeback à la Marcel Hirscher et Lindsey Vonn? Avec son activité professionnelle et la garde de ses enfants Lotte et Henry, elle est très bien occupée, souligne-t-elle.

«Mais quand j'ai lu pour la première fois qu'il y avait une wild card, je me suis dit que cela s'appliquait aussi à moi. Et même si je l'exclus actuellement, je dirais aussi: ne jamais dire jamais. Peut-être que je l'essaierai quand même un jour lors d'une course...».