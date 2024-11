Blick aide Lara Gut-Behrami à trouver un sponsor

La championne tessinoise Lara Gut-Behrami a entamé la nouvelle saison sans sponsor sur son casque. Blick l'aide dans sa recherche et lui propose, avec une dose d'humour, trois nouveaux partenaires parfaitement adaptés.

1/4 «Gut, besser, Paulaner» semble avoir été inventé pour Lara Gut-Behrami: comme une réminiscence de son père Pauli Gut. (photomontage) Photo: keystone-sda.ch

Le fait que la meilleure skieuse de la saison dernière, Lara Gut-Behrami, ait commencé la saison sans sponsor personnel est un cauchemar en matière de marketing. En Coupe du monde, il n'y a guère de surface publicitaire plus attractive que la tête de la Tessinoise – après tout, avec Lara Gut-Behrami, les apparitions télévisées sont pratiquement garanties lors des interviews sur le podium.

Blick participe activement à la recherche de sponsors. Et nous avons transformé trois propositions pas tout à fait sérieuses en photomontages. Et pourquoi pas la brasserie Paulaner comme nouveau sponsor sur le casque de la Tessinoise? Le slogan «Gut, besser, Paulaner» n'est pas seulement visuellement excellent sur le casque, mais semble avoir été inventé pour la double championne du classement général de la Coupe du monde. Également en souvenir de son père et entraîneur à succès Pauli Gut.

Une publicité touristique pour le pays natal de Valon Behrami?

Ou pourquoi pas une région touristique qui va au-delà des destinations de ski habituelles? «Visit Kosovo» sur le casque de Gut-Behrami pourrait attirer de nouveaux groupes de touristes pour le petit Etat où son mari Valon Behrami a ses racines. Elle n'a pas besoin de faire de la publicité pour le Tessin, où il y a déjà plus de monde qu'il n'en faut.

Mais pourquoi jeter par-dessus bord ce qui a fait ses preuves? Pendant des années, Lara Gut-Behrami est allée de victoire en victoire avec la publicité de Ragusa sur la tête. Il est grand temps que la barre chocolatée qui lui convient vraiment parfaitement puisse faire de la publicité. «Kinder Bueno». L'en-cas qui porte déjà le mot «Gut» en espagnol dans son nom.