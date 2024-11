Lindsey Vonn invitée à St-Moritz? La championne est très critiquée

1/7 C'est à St-Moritz que Lindsey Vonn a reçu le petit globe de cristal en 2016 pour avoir remporté le classement général de la Coupe du monde. Un endroit parfait pour célébrer son retour? Photo: Keystone

Mathias Germann

Elle en a très envie, mais doit s'armer de patience. Comme Lindsey Vonn (40 ans) est adepte des épreuves de vitesse, l'ex-reine de la vitesse doit réduire ses points FIS à moins de 80 par discipline - contrairement à Marcel Hirscher (35 ans, Autriche). Malgré cela, selon nos informations, la Fédération américaine de ski a déjà demandé une première wildcard à la Fédération internationale de ski (FIS) - et ce pour les deux super-G de St-Moritz les 21 et 22 décembre. Le document a été remis dans les délais — c'est-à-dire au moins cinq semaines avant — au secrétaire général de la FIS, Michel Vion (Fr).

Est-ce que Vonn fera justement son retour en Suisse? Dans un premier temps, elle participera à de petites courses FIS en Amérique du Nord. D'une part, pour obtenir le droit de participer aux épreuves de Coupe du monde. Et d'autre part, pour soumettre son genou artificiel à des premiers tests.

Actuellement, elle s'entraîne avec l'équipe américaine à Copper Mountain (USA), et son amie Sofia Goggia (32 ans, Ita), qui se prépare également à un retour après une blessure, était également présente dernièrement.

Le salon de Cortina l'attend

Si tout se déroule comme prévu, Lindsay Vonn prendra le départ des courses de Coupe du monde de Beaver Creek (USA) les 14 et 15 décembre en tant qu'ouvreuse. Si elle se sent ensuite prête, elle reviendra sur la grande scène du ski une semaine seulement après, à Corviglia, en Engadine.

Mais si elle a encore des doutes, les courses de vitesse dans son salon de Cortina (It) à la mi-janvier s'offrent à elle. Elle y a gagné douze fois entre 2008 et 2018 - c'est l'une de ses courses préférées. Mais ce n'est pas tout: en 2026, les femmes disputeront également leurs courses olympiques sur l'Olimpia delle Tofane et Lindsay Vonn serait alors bien décidée à être présente à ce moment-là.

Dorfmeister attaque Vonn

En attendant, la star du ski doit continuer à vivre avec des vents contraires de la part d'anciennes légendes du ski. Après Franz Klammer, Bernhard Russi, Sonja Nef et Bruno Kernen, l'Autrichienne Michaela Dorfmeister a elle aussi du mal à accepter le retour qui s'annonce. «Veut-elle se suicider?», se demande cette femme de 51 ans dans les «Niederösterreichische Nachrichten».

La double médaillée d'or aux Jeux olympiques et aux championnats du monde souligne que la Coupe du monde «n'est pas une compétition pour le plaisir», mais qu'elle est dangereuse. Son conseil peu flatteur à Vonn: «Elle devrait consulter un psychologue».