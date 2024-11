Daniel Yule: «J'étais tellement bourré que je pouvais à peine parler»

Avec sept victoires en Coupe du monde, le Valaisan Daniel Yule est le slalomeur le plus titré de l'histoire de Swiss-Ski. Ce fils d'immigrés britanniques est aussi le plus haut en couleurs. Il accepte de nous raconter quelques soirées mémorables (ou pas).

Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

Daniel, sur une échelle de 1 à 10... comment qualifieriez-vous votre état de forme avant le premier slalom de Coupe du monde de cet hiver?

Je me sens bien, mais mes temps d'entraînement ne méritent pas la note de 10. Mais le fait est aussi que je n'ai jamais été le plus rapide à l'entraînement. Et lors des dernières sessions, j'ai perdu moins de temps sur mes coéquipiers que les autres années à l'entraînement.

Jusqu'au printemps dernier, vous étiez obligé, en tant que skieur Fischer, d'utiliser des fixations Tyrolia. Ensuite, le chef de course Sigi Voglreiter a autorisé ses athlètes à utiliser le système de fixation de Marker, vieux d'environ 35 ans. Vos compagnons de marque AJ Ginnis et Luca Aerni parlent d'une révolution. Vous aussi ?

Dans des conditions plus molles, la combinaison Fischer-Marker a effectivement fonctionné de manière fantastique pendant la préparation de la saison. Mais je tiens à rappeler qu'avec les fixations Tyrolia, nous, les skieurs Fischer, avons été pratiquement invincibles sur les pistes glacées ces dernières années. Rien qu'avec elle, j'ai remporté sept victoires en Coupe du monde. Et c'est pourquoi je peux facilement imaginer que je continuerai à utiliser Tyrolia pour les courses sur glace vive.

Marcel Hirscher est l'un de ceux qui ont le plus expérimenté dans le domaine du matériel par le passé. Qu'attendez-vous de l'octuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde?

Je n'attends pas la victoire de Marcel. Mais lors de son retour géant à Sölden, il a déjà été très rapide sur certaines portions. Et comme Levi est connu pour sa piste qui permet de réaliser de bons temps même avec des dossards élevés, je suppose que Hirscher parviendra là aussi à se qualifier pour la manche finale. (ndlr l'interview a été réalisée avant la course et il n'y est pas parvenu)

À 31 ans, vous êtes déjà l'athlète le plus ancien de l'équipe suisse de slalom. Quel est pour vous le moment le plus émouvant que vous ayez vécu depuis votre première participation à une épreuve de Coupe du monde en janvier 2012?

Sans aucun doute, la victoire à domicile en 2020 à Adelboden. Une énorme pression pesait sur mes épaules à l'époque. J'étais en tête après la première manche. Et le public extraordinaire voulait enfin assister au Chuenisbergli au premier podium suisse en slalom depuis la victoire de Marc Berthod en 2007. Le fait que j'ai pu répondre à cette attente me rend encore fier aujourd'hui.

Quel est votre moment le plus embarrassant dans ce monde du Cirque Blanc?

Je l'ai vécu lors du slalom des Championnats du monde 2015 à Vail. Après avoir été éliminé dès la troisième ou quatrième porte, j'ai dévalé l'intégralité du «Golden Eagle» sur le ventre. C'était vraiment honteux! Heureusement, je me suis sauvé avec une interview qui a fait sourire. J'ai dit à l'époque, après la première question, que cette interview avait déjà duré plus longtemps que ma course. Mon humour britannique s'est alors manifesté.

Le pire logement que vous ayez occupé dans le circuit de ski?

Au début de ma carrière en Coupe du monde, j'ai dû, lors d'un camp d'entraînement dans le Val d'Aoste italien, m'installer avec mon pote Justin Murisier dans une chambre où le chauffage ne fonctionnait manifestement pas. Pour couronner le tout, il n'y avait qu'une seule couette dans ce «congélateur». Comme Justin avait mangé quelque chose de mauvais ce jour-là, il avait dû passer 90% de la nuit aux toilettes. Du coup, j'avais la plupart du temps la couverture pour moi seul...

Et où avez-vous vécu la fête d'après-ski la plus intense ?

Après la finale de la Coupe du monde 2017 à Aspen, nous avons fêté la fin de la saison comme il se doit à Denver. J'étais tellement bourré qu'à mon retour à l'hôtel, je ne trouvais plus ma chambre. J'ai cherché de l'aide à la réception. Mais comme j'avais oublié ma langue maternelle, l'anglais, dans mon état d'ébriété, je n'ai pas pu expliquer aux gens quel était mon problème. Heureusement, Justin Murisier est revenu à l'hôtel à ce moment-là. Il m'a ensuite raccompagné à ma chambre.