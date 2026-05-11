Marco Odermatt a vécu un dimanche chargé entre la Wings for Life World Run à Zoug et un hommage à Buochs. Le champion suisse a enchaîné les kilomètres et les obligations sans répit.

Marco Odermatt mène une vie à cent à l’heure, même le dimanche

Marco Odermatt mène une vie à cent à l’heure, même le dimanche

Nele Bachmann

Profiter du dimanche pour se reposer? Très peu pour Marco Odermatt. Ce dimanche, le vainqueur du classement général de la Coupe du monde a enchaîné les obligations à un rythme effréné.

A 13 heures, la star suisse du ski a pris le départ de la Wings for Life World Run à Zoug, aux côtés de 8000 autres participants engagés dans une collecte de fonds pour la recherche sur les lésions de la moelle épinière. Pourtant, une demi-heure plus tôt, il aurait déjà dû se trouver à Buochs, dans le canton de Nidwald, à une cinquantaine de kilomètres de là. Comment a-t-il géré ce double rendez-vous?

«Je vais probablement courir environ cinq kilomètres, soit la boucle de départ, afin d'être de retour vers 13h30», expliquait Marco Odermatt avant l'événement. Le Nidwaldien a ensuite rejoint immédiatement Buochs, où les athlètes olympiques du canton étaient honorés. Sa présence était d'autant plus attendue qu'un «tir au but contre Marco Odermatt» figurait au programme des festivités.

«Il n'y avait pas beaucoup d'autres possibilités»

Pour Marco Odermatt, le chevauchement de ces deux rendez-vous était presque inévitable. Après les Jeux olympiques, il avait volontairement renoncé à organiser une réception durant la saison. Puis les vacances, les camps d'entraînement et les nombreuses obligations ont rapidement rempli son agenda. «C'était finalement la seule solution», a-t-il résumé. Malgré ce programme chargé, le skieur a préféré garder le sourire. «Au moins, je suis sûr qu'on ne s'ennuiera pas.»

Le repos dominical était donc loin d'être au programme. Les contacts avec les fans et les apparitions publiques font désormais partie de son quotidien, mais ces événements lui demandent beaucoup d'énergie. «Je peux prendre cela assez sereinement et il y a évidemment beaucoup de beaux moments dans une journée comme celle-ci. Mais ce n'est pas un dimanche reposant. C'est une journée de travail, et demain aussi sera une journée de travail.»

L'entraînement avant tout

Car malgré les sollicitations, une priorité demeure pour la star suisse: l'entraînement. Lundi matin dès 8 heures, une nouvelle séance est inscrite au programme. Et la journée ne devrait pas s'arrêter là puisqu'il doit ensuite se rendre à Berne pour la réception des médaillés olympiques suisses organisée par le Conseil fédéral.

«L'entraînement reste toujours prioritaire», insiste Marco Odermatt. Le skieur tente donc de concentrer un maximum d'engagements médiatiques et publics durant les semaines printanières, avant de replonger dans une préparation intensive pour la prochaine saison. «Quand l'entraînement redevient vraiment rigoureux, on n'a plus le temps pour cela», explique-t-il.

Ce dimanche a finalement assez bien résumé le quotidien du skieur suisse le plus titré du moment: entre performances sportives, obligations publiques et proximité avec les fans, les moments de repos se font rares. Marco Odermatt semble toutefois prendre cette vie à cent à l'heure avec philosophie, même s'il a sans doute apprécié de pouvoir enfin lever le pied une fois la journée terminée.

A Zoug comme à Buochs, ce dimanche particulier devrait en tout cas laisser des souvenirs. D’autant plus que Murat Yakin, le sélectionneur de l’équipe de Suisse de football, a pu évaluer les qualités de Marco Odermatt lors de la séance de tirs au but prévue à Buochs. Qui sait? Peut-être qu’une carrière dans le football l’attend après le ski.