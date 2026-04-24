Les stars du cirque blanc se détendent après la saison

Après une saison de ski éprouvante, l'heure est aux vacances et au repos. Les stars du cirque blanc sont souvent attirées par le soleil et en font profiter leurs fans sur les réseaux sociaux.

Ramona Bieri

Henrik Kristoffersen

La saison terminée, Henrik Kristoffersen (31 ans) profite désormais de moments en famille. Accompagné de son épouse Tonje et de son petit garçon Emil, il a mis le cap vers le chaud. On ignore où ce voyage a mené le Norvégien, mais son épouse partage de nombreuses impressions. Elle écrit à ce sujet: «Nous profitons de notre dernière aventure à trois en famille, avant que la petite sœur ne vienne nous rejoindre.» En effet, le couple attend son deuxième enfant.

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Marco Schwarz

Le polyvalent autrichien Marco Schwarz s'est lui aussi déjà offert une petite escapade au soleil. Il ne dévoile pas où exactement il s'est rendu, mais il n'a pas seulement profité de la mer, il a aussi savouré de délicieux repas. En accompagnement de ses photos, l'Autrichien annonce déjà qu'il retournera bientôt sur les ski.

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Anna Swenn-Larsson

Aux Jeux olympiques, Anna Swenn-Larsson a décroché la médaille de bronze en slalom. À la fin de la saison, la Suédoise a eu envie de partir en Asie. Accompagnée de son petit ami, Anna Swenn-Larsson passe cinq jours à Tokyo et à Sapporo. Elle qualifie ce petit séjour de réussite totale et en a d'ailleurs tiré une observation, comme elle le confie avec un clin d'œil: « J'ai compris que mon compagnon était probablement japonais dans une vie antérieure. » Elle ne précise toutefois pas comment elle en est arrivée à cette conclusion.

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Lindsey Vonn

Après sa grave chute aux Jeux olympiques, Lindsey Vonn s'efforce de reprendre le cours de sa vie quotidienne. L'Américaine a besoin d'une pause pour se changer les idées. Elle ne part pas encore en vacances, mais elle s'accorde une petite escapade à la mer entre deux séances de rééducation.

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Lucas Braathen

Début mars, Lucas Braathen a dévoilé ses projets pour l'après-saison. Il séjournera au Brésil ces prochaines semaines, notamment pour passer plus de temps avec sa petite amie Isadora Cruz. Le champion olympique de géant partage des moments de vie sur Instagram. Le couple se bécote à Rio et assiste à un défilé de mode.

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Mikaela Shiffrin

La vainqueure du gros globe Mikaela Shiffrin, n'a pas encore dévoilé ses projets de vacances. Elle révèle toutefois à «The Player's Tribune» ce qui figure en tête de sa liste de choses à faire: «Rencontrer enfin ma nièce qui vient de naître!» Son frère Taylor est devenu papa. L'Américaine a également d'autres choses à régler dans l'immédiat. «Faire le tri dans ma garde-robe, prendre rendez-vous chez le dentiste et passer un examen dermatologique», explique Mikaela Shiffrin. Et à un moment ou à un autre, des vacances figureront certainement aussi dans son agenda – sans doute en compagnie de son fiancé Aleksander Aamodt Kilde.

Giovanni Franzoni

Le spécialiste italien de la vitesse Giovanni Franzoni troque la neige contre l'eau et ses deux skis contre une planche. Pour se détendre après une saison éprouvante, il enfourche sa planche de surf et fait ainsi concurrence à Marco Odermatt. Le natif de Nidwald est lui aussi un surfeur hors pair.

0:50 Pas seulement sur les pistes: Giovanni Franzoni concurrence Marco Odermatt aussi sur l'eau

Joan Verdu

Joan Verdu ne semble pas être du genre à se la couler douce. Il passe ses vacances à vélo, comme il le révèle sur Instagram. «Je ne peux pas m'arrêter, je ne m'arrêterai pas», écrit l'Andorran en légende.

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Stéphanie Jenal

Après une grave blessure, Stéphanie Jenal a fait son retour l'hiver dernier. Mais elle a dû mettre prématurément fin à sa saison en raison de fortes douleurs au genou. La spécialiste suisse de la vitesse vient de passer «quelques jours au paradis». Elle s'est rendue en République dominicaine.